В Индонезии назвали ключевой инструмент борьбы с неоколониализмом

ДЖАКАРТА, 3 фев — РИА Новости. В условиях нарастающей глобальной геополитической напряжённости Индонезия рассматривает развитие собственной инфраструктуры как ключевой инструмент противодействия неоколониальным практикам, заявил РИА Новости министр-координатор по вопросам инфраструктуры и регионального развития Агус Харимурти Юдойоно.

По его словам, укрепление национальной инфраструктуры является фундаментом долгосрочной стратегии развития страны и способом снижения зависимости от внешних центров влияния.

"Да, мы противостоим через инфраструктуру. Развитие инфраструктуры, включая связность, — это основа нашей национальной повестки развития. Мы нацелены и будем прилагать все усилия для достижения более высоких темпов экономического роста, чтобы выйти из ловушки среднего дохода и обеспечить процветание нашего народа", — подчеркнул министр, отвечая на вопрос о способах борьбы Индонезии с практиками колониализма.

Юдойоно отметил, что ключевое значение в этой стратегии имеют продовольственная, энергетическая и водная безопасность, которые он назвал фундаментальными элементами реального государственного суверенитета.