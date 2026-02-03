Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии назвали ключевой инструмент борьбы с неоколониализмом - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/indonezija-2071926740.html
В Индонезии назвали ключевой инструмент борьбы с неоколониализмом
В Индонезии назвали ключевой инструмент борьбы с неоколониализмом - РИА Новости, 03.02.2026
В Индонезии назвали ключевой инструмент борьбы с неоколониализмом
В условиях нарастающей глобальной геополитической напряжённости Индонезия рассматривает развитие собственной инфраструктуры как ключевой инструмент... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T13:30:00+03:00
2026-02-03T13:30:00+03:00
в мире
индонезия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152521/19/1525211932_3:0:3989:2242_1920x0_80_0_0_0e3a95463684315496feed7c40533167.jpg
https://ria.ru/20260203/indoneziya-2071885823.html
https://ria.ru/20260202/indonezija-2071665352.html
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152521/19/1525211932_501:0:3490:2242_1920x0_80_0_0_3a8323964544005c83014ad3a1a3645c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия
В мире, Индонезия
В Индонезии назвали ключевой инструмент борьбы с неоколониализмом

Юдойоно: Индонезия намерена противостоять неоколониализму через инфраструктуру

© Depositphotos.com / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
Деловой район в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Depositphotos.com / realinemedia
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 3 фев — РИА Новости. В условиях нарастающей глобальной геополитической напряжённости Индонезия рассматривает развитие собственной инфраструктуры как ключевой инструмент противодействия неоколониальным практикам, заявил РИА Новости министр-координатор по вопросам инфраструктуры и регионального развития Агус Харимурти Юдойоно.
По его словам, укрепление национальной инфраструктуры является фундаментом долгосрочной стратегии развития страны и способом снижения зависимости от внешних центров влияния.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Индонезия ожидает визита Путина в ближайшие два года
Вчера, 11:23
"Да, мы противостоим через инфраструктуру. Развитие инфраструктуры, включая связность, — это основа нашей национальной повестки развития. Мы нацелены и будем прилагать все усилия для достижения более высоких темпов экономического роста, чтобы выйти из ловушки среднего дохода и обеспечить процветание нашего народа", — подчеркнул министр, отвечая на вопрос о способах борьбы Индонезии с практиками колониализма.
Юдойоно отметил, что ключевое значение в этой стратегии имеют продовольственная, энергетическая и водная безопасность, которые он назвал фундаментальными элементами реального государственного суверенитета.
"В условиях нынешней глобальной неопределённости Индонезия должна продолжать концентрироваться на укреплении собственной самостоятельности… Мы все, безусловно, надеемся, что Индонезия сможет не просто выстоять перед лицом различных форм глобальных потрясений, но и стать победителем в условиях всё более жёсткой конкуренции", - отметил министр.
Президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Президент Индонезии заявил об угрозе третьей мировой войны
2 февраля, 11:32
 
В миреИндонезия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала