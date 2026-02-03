https://ria.ru/20260203/indonezija-2071926740.html
В Индонезии назвали ключевой инструмент борьбы с неоколониализмом
В Индонезии назвали ключевой инструмент борьбы с неоколониализмом - РИА Новости, 03.02.2026
В Индонезии назвали ключевой инструмент борьбы с неоколониализмом
В условиях нарастающей глобальной геополитической напряжённости Индонезия рассматривает развитие собственной инфраструктуры как ключевой инструмент... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T13:30:00+03:00
2026-02-03T13:30:00+03:00
2026-02-03T13:30:00+03:00
в мире
индонезия
индонезия
Новости
в мире, индонезия
В Индонезии назвали ключевой инструмент борьбы с неоколониализмом
Юдойоно: Индонезия намерена противостоять неоколониализму через инфраструктуру
ДЖАКАРТА, 3 фев — РИА Новости. В условиях нарастающей глобальной геополитической напряжённости Индонезия рассматривает развитие собственной инфраструктуры как ключевой инструмент противодействия неоколониальным практикам, заявил РИА Новости министр-координатор по вопросам инфраструктуры и регионального развития Агус Харимурти Юдойоно.
По его словам, укрепление национальной инфраструктуры является фундаментом долгосрочной стратегии развития страны и способом снижения зависимости от внешних центров влияния.
"Да, мы противостоим через инфраструктуру. Развитие инфраструктуры, включая связность, — это основа нашей национальной повестки развития. Мы нацелены и будем прилагать все усилия для достижения более высоких темпов экономического роста, чтобы выйти из ловушки среднего дохода и обеспечить процветание нашего народа", — подчеркнул министр, отвечая на вопрос о способах борьбы Индонезии
с практиками колониализма.
Юдойоно отметил, что ключевое значение в этой стратегии имеют продовольственная, энергетическая и водная безопасность, которые он назвал фундаментальными элементами реального государственного суверенитета.
"В условиях нынешней глобальной неопределённости Индонезия должна продолжать концентрироваться на укреплении собственной самостоятельности… Мы все, безусловно, надеемся, что Индонезия сможет не просто выстоять перед лицом различных форм глобальных потрясений, но и стать победителем в условиях всё более жёсткой конкуренции", - отметил министр.