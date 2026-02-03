Рейтинг@Mail.ru
Индия и США вскоре опубликуют подробности по торговому соглашению
16:45 03.02.2026
Индия и США вскоре опубликуют подробности по торговому соглашению
Индия и США вскоре опубликуют подробности по торговому соглашению - РИА Новости, 03.02.2026
Индия и США вскоре опубликуют подробности по торговому соглашению
Индия и США вскоре опубликуют подробности по торговому соглашению двух стран, заявил министр торговли Индии Пиюш Гоял. РИА Новости, 03.02.2026
в мире
индия
сша
дели
дональд трамп
пиюш гоял
нарендра моди
индия
сша
дели
в мире, индия, сша, дели, дональд трамп, пиюш гоял, нарендра моди
В мире, Индия, США, Дели, Дональд Трамп, Пиюш Гоял, Нарендра Моди
Индия и США вскоре опубликуют подробности по торговому соглашению

Гоял: Индия и США скоро опубликуют подробности по торговому соглашению

Флаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Флаг Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 фев – РИА Новости. Индия и США вскоре опубликуют подробности по торговому соглашению двух стран, заявил министр торговли Индии Пиюш Гоял.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента. Вместе с тем заявления по поводу сделки со стороны Вашингтона и Дели заметно отличаются. Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. В сообщениях со стороны Дели этот пункт не подчеркивается, в частности премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что для произведенных в Индии товаров со стороны США будут действовать сниженные тарифы и поблагодарил Трампа за это решение.
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Песков ответил на вопрос о возможном отказе Индии от российской нефти
Вчера, 12:48
"Вскоре мы опубликуем совместное заявление обеих стран, а также подробности, которые мы подпишем между США и Индией. Как только окончательное видение соглашения будет согласовано, и совместное заявление и технические процессы будут завершены, полная информация будет опубликована", - заявил министр на пресс-конференции, которую транслировали индийские телеканалы.
Он отметил, что этим соглашением смогут гордиться 1,4 миллиарда жителей Индии.
"Это соглашение, которым будет гордиться каждый индиец, которое защитит интересы каждого индийца и предоставит огромные возможности для всех жителей Индии, а также защитит чувствительные сектора - интересы нашего сельского хозяйства и молочной промышленности, откроет огромные возможности для наших трудоемких и экспортных секторов в текстильной промышленности, пластмассах, одежде, товарах для дома, коже и обуви, драгоценных камнях и ювелирных изделиях, органических химикатах, резиновых изделиях, машиностроении, многих других товарах, самолетах", - добавил Гоял.
Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Торговая сделка США и Индии затрагивает нефть и оборону, пишет Reuters
Вчера, 10:06
 
