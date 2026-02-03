https://ria.ru/20260203/indiya-2071913215.html
Песков ответил на вопрос о возможном отказе Индии от российской нефти
Песков ответил на вопрос о возможном отказе Индии от российской нефти - РИА Новости, 03.02.2026
Песков ответил на вопрос о возможном отказе Индии от российской нефти
Москва до сих пор не слышала заявлений из Нью-Дели об отказе закупок российской нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:48:00+03:00
2026-02-03T12:48:00+03:00
2026-02-03T13:04:00+03:00
индия
сша
москва
дмитрий песков
дональд трамп
в мире
нью-дели
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:166:3240:1989_1920x0_80_0_0_931e3dc65d5ff81f211af834e856de74.jpg
https://ria.ru/20260203/neft-2071846093.html
индия
сша
москва
нью-дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ac7f9bd3d4b1e11dfc94e68752b79a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, сша, москва, дмитрий песков, дональд трамп, в мире, нью-дели, нарендра моди
Индия, США, Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире, Нью-Дели, Нарендра Моди
Песков ответил на вопрос о возможном отказе Индии от российской нефти
В Кремле не слышали заявлений Индии об отказе от российской нефти