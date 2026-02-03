Песков ответил на вопрос о возможном отказе Индии от российской нефти

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москва до сих пор не слышала заявлений из Нью-Дели об отказе закупок российской нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента.