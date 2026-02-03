Торговая сделка США и Индии затрагивает нефть и оборону, пишет Reuters

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Торговая сделка между США и Индией распространяется на покупку индийской стороной продукции таких секторов, как нефтяная и оборонная промышленность, фармацевтика, телекоммуникации и авиация, передает агентство Рейтер со ссылкой на индийского правительственного чиновника.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Индией , в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента.

"Приверженность закупать американскую продукцию распространяется на такие сектора, как фармацевтика, телекоммуникации, оборонная и нефтяная промышленность и авиация", - приводит агентство слова индийского чиновника.

Кроме того, по данным источника, Индия предоставила США доступ на рынок для некоторых видов сельскохозяйственной продукции. Чиновник сообщил, что нынешняя торговая сделка - это лишь первый этап, а более всеобъемлющее соглашение будет обсуждаться в течение ближайших месяцев.