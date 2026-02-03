https://ria.ru/20260203/indiya-2071866710.html
Торговая сделка США и Индии затрагивает нефть и оборону, пишет Reuters
Торговая сделка США и Индии затрагивает нефть и оборону, пишет Reuters - РИА Новости, 03.02.2026
Торговая сделка США и Индии затрагивает нефть и оборону, пишет Reuters
Торговая сделка между США и Индией распространяется на покупку индийской стороной продукции таких секторов, как нефтяная и оборонная промышленность,... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T10:06:00+03:00
2026-02-03T10:06:00+03:00
2026-02-03T10:11:00+03:00
в мире
сша
индия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:166:3240:1989_1920x0_80_0_0_931e3dc65d5ff81f211af834e856de74.jpg
https://ria.ru/20260202/indiya-2071814232.html
https://ria.ru/20260203/neft-2071846093.html
сша
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ac7f9bd3d4b1e11dfc94e68752b79a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, индия, дональд трамп
В мире, США, Индия, Дональд Трамп
Торговая сделка США и Индии затрагивает нефть и оборону, пишет Reuters
Reuters: США и Индия заключили сделку на покупку нефтяной и оборонной продукции
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Торговая сделка между США и Индией распространяется на покупку индийской стороной продукции таких секторов, как нефтяная и оборонная промышленность, фармацевтика, телекоммуникации и авиация, передает агентство Рейтер со ссылкой на индийского правительственного чиновника.
Ранее президент США Дональд Трамп
объявил о торговой сделке с Индией
, в рамках которой США будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. Новый тариф станет самым низким среди всех стран Индийского субконтинента.
"Приверженность закупать американскую продукцию распространяется на такие сектора, как фармацевтика, телекоммуникации, оборонная и нефтяная промышленность и авиация", - приводит агентство
слова индийского чиновника.
Кроме того, по данным источника, Индия предоставила США доступ на рынок для некоторых видов сельскохозяйственной продукции. Чиновник сообщил, что нынешняя торговая сделка - это лишь первый этап, а более всеобъемлющее соглашение будет обсуждаться в течение ближайших месяцев.
Трамп 27 августа 2025 года ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Соединенных Штатов. В республике называли меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивали готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса.