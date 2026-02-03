Индия согласилась прекратить закупки нефти у России, утверждает Белый дом

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Индия согласилась прекратить закупки российской нефти в рамках договорённостей с США и нарастить импорт топлива из Соединённых Штатов, а также, возможно, из Венесуэлы.
«
"Они провели отличный разговор. Он был очень продуктивным, и было заключено соглашение, в рамках которого Индия согласилась прекратить закупки российской нефти, покупать больше американской нефти в Соединённых Штатах Америки и, возможно, также из Венесуэлы", — сказала во вторник Левитт в эфире телеканала Fox News.
По её словам, президент США Дональд Трамп высоко ценит отношения с премьер-министром Индии и испытывает глубокое уважение к нему и его стране. Левитт добавила, что администрация Трампа и его команда по национальной безопасности в настоящее время определяют параметры торговли венесуэльской нефтью, что, как она отметила, "напрямую приносит пользу американскому народу".
Президент США Дональд Трамп 2 февраля сообщил, что премьер Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам разговора с Трампом не прокомментировал его утверждения относительно якобы отказа Нью-Дели от закупок российской нефти.