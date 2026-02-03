Рейтинг@Mail.ru
Индия согласилась прекратить закупки нефти у России, утверждает Белый дом - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:57 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/indija-2072050546.html
Индия согласилась прекратить закупки нефти у России, утверждает Белый дом
Индия согласилась прекратить закупки нефти у России, утверждает Белый дом - РИА Новости, 03.02.2026
Индия согласилась прекратить закупки нефти у России, утверждает Белый дом
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Индия согласилась прекратить закупки российской нефти в рамках договорённостей с США и нарастить импорт... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T21:57:00+03:00
2026-02-03T21:57:00+03:00
в мире
индия
сша
венесуэла
дональд трамп
каролин левитт
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049346247_475:0:2625:1209_1920x0_80_0_0_65397dea8fb77ac25f9032f11259ce67.jpg
https://ria.ru/20260203/tramp-2072050054.html
индия
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049346247_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_498d37b33c85a865fa200505a43f45d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, сша, венесуэла, дональд трамп, каролин левитт, нарендра моди
В мире, Индия, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Каролин Левитт, Нарендра Моди
Индия согласилась прекратить закупки нефти у России, утверждает Белый дом

Белый дом: Индия согласилась прекратить закупки российской нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Индия согласилась прекратить закупки российской нефти в рамках договорённостей с США и нарастить импорт топлива из Соединённых Штатов, а также, возможно, из Венесуэлы.
«

"Они провели отличный разговор. Он был очень продуктивным, и было заключено соглашение, в рамках которого Индия согласилась прекратить закупки российской нефти, покупать больше американской нефти в Соединённых Штатах Америки и, возможно, также из Венесуэлы", — сказала во вторник Левитт в эфире телеканала Fox News.

По её словам, президент США Дональд Трамп высоко ценит отношения с премьер-министром Индии и испытывает глубокое уважение к нему и его стране. Левитт добавила, что администрация Трампа и его команда по национальной безопасности в настоящее время определяют параметры торговли венесуэльской нефтью, что, как она отметила, "напрямую приносит пользу американскому народу".
Президент США Дональд Трамп 2 февраля сообщил, что премьер Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам разговора с Трампом не прокомментировал его утверждения относительно якобы отказа Нью-Дели от закупок российской нефти.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Трамп диктует Венесуэле условия торговли нефтью, заявили в Белом доме
Вчера, 21:53
 
В миреИндияСШАВенесуэлаДональд ТрампКаролин ЛевиттНарендра Моди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала