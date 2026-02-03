Рейтинг@Mail.ru
17:26 03.02.2026
Индия в рамках торговых договорённостей ещё увеличит импорт из США золота, энергоносителей, военного оборудования и ряда других категорий товаров, сообщает... РИА Новости, 03.02.2026
в мире, сша, индия, дональд трамп
В мире, США, Индия, Дональд Трамп
СМИ: Индия увеличит импорт золота и энергоносителей из США

© AP Photo / Altaf QadriИндийский флаг на фоне Нью-Дели
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Индия в рамках торговых договорённостей ещё увеличит импорт из США золота, энергоносителей, военного оборудования и ряда других категорий товаров, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Индия увеличит импорт из США золота, энергоносителей, военного оборудования, электроники и самолетов", - передаёт агентство со ссылкой на источник в министерстве торговли Индии.
Источник также отметил, что стороны вскоре подпишут рамочное соглашение, подписанное и другими торговыми партнерами США, сообщает агентство.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал соглашение с Индией, по которому будут взиматься пониженные взаимные торговые пошлины - в 18%. Само агентство ранее сообщало со ссылкой на индийского правительственного чиновника, что соглашение распространяется на покупку индийской стороной продукции таких секторов, как нефтяная и оборонная промышленность, фармацевтика, телекоммуникации и авиация.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Новак оценил ситуацию с поставками российской нефти в Индию
Вчера, 13:33
 
В миреСШАИндияДональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала