Турция в прошлом году нарастила поставки лимонов в Россию до максимума

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Импорт Россией турецких лимонов по итогам прошлого года вырос на 15% и достиг трехлетнего максимума, несмотря на приостановку поставок в июне-августе, выяснило РИА Новости, изучив данные статслужбы Турции.

Всего за 2025 год Турция экспортировала в РФ лимонов на 79,2 миллиона долларов - на 14,7% больше, чем годом ранее. Это стало максимумом с 2022 года, когда экспорт достиг 84,7 миллиона долларов.

За декабрь Турция продала России лимонов на 13,1 миллиона долларов, что в 1,6 раза меньше, чем в ноябре, но на 26% больше, чем в декабре 2024 года.