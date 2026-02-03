Рейтинг@Mail.ru
Турция в прошлом году нарастила поставки лимонов в Россию до максимума - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 03.02.2026 (обновлено: 20:38 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/import-2072040817.html
Турция в прошлом году нарастила поставки лимонов в Россию до максимума
Турция в прошлом году нарастила поставки лимонов в Россию до максимума - РИА Новости, 03.02.2026
Турция в прошлом году нарастила поставки лимонов в Россию до максимума
Импорт Россией турецких лимонов по итогам прошлого года вырос на 15% и достиг трехлетнего максимума, несмотря на приостановку поставок в июне-августе, выяснило... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T20:37:00+03:00
2026-02-03T20:38:00+03:00
турция
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011798301_0:0:3198:1800_1920x0_80_0_0_08f682f4dae2ac9a675c257dab39c9e7.jpg
https://ria.ru/20260127/pshenitsa-2070541940.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011798301_467:0:3198:2048_1920x0_80_0_0_2f988b193e907b58b976153dc6437ff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, экономика
Турция, Россия, Экономика
Турция в прошлом году нарастила поставки лимонов в Россию до максимума

РИА Новости: Турция экспортировала в Россию лимонов на 79,2 миллиона долларов

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкУрожай лимонов
Урожай лимонов - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Урожай лимонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Импорт Россией турецких лимонов по итогам прошлого года вырос на 15% и достиг трехлетнего максимума, несмотря на приостановку поставок в июне-августе, выяснило РИА Новости, изучив данные статслужбы Турции.
Всего за 2025 год Турция экспортировала в РФ лимонов на 79,2 миллиона долларов - на 14,7% больше, чем годом ранее. Это стало максимумом с 2022 года, когда экспорт достиг 84,7 миллиона долларов.
За декабрь Турция продала России лимонов на 13,1 миллиона долларов, что в 1,6 раза меньше, чем в ноябре, но на 26% больше, чем в декабре 2024 года.
Министерство торговли Турции 7 апреля сообщило, что страна приостанавливает экспорт лимонов с 8 апреля из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса. Однако уже 8 апреля турецкие власти решили отказаться от этих планов после встречи с экспортерами и фермерами. Согласно статданным, поставок не было в июне, июле, августе, а в сентябре они составили незначительные 12 долларов.
Пшеницы на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Россия в 2025 году сохранила первое место по экспорту пшеницы
27 января, 13:56
 
ТурцияРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала