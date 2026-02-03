https://ria.ru/20260203/import-2072040817.html
Турция в прошлом году нарастила поставки лимонов в Россию до максимума
Импорт Россией турецких лимонов по итогам прошлого года вырос на 15% и достиг трехлетнего максимума, несмотря на приостановку поставок в июне-августе, выяснило... РИА Новости, 03.02.2026
РИА Новости: Турция экспортировала в Россию лимонов на 79,2 миллиона долларов
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Импорт Россией турецких лимонов по итогам прошлого года вырос на 15% и достиг трехлетнего максимума, несмотря на приостановку поставок в июне-августе, выяснило РИА Новости, изучив данные статслужбы Турции.
Всего за 2025 год Турция
экспортировала в РФ
лимонов на 79,2 миллиона долларов - на 14,7% больше, чем годом ранее. Это стало максимумом с 2022 года, когда экспорт достиг 84,7 миллиона долларов.
За декабрь Турция продала России лимонов на 13,1 миллиона долларов, что в 1,6 раза меньше, чем в ноябре, но на 26% больше, чем в декабре 2024 года.
Министерство торговли Турции 7 апреля сообщило, что страна приостанавливает экспорт лимонов с 8 апреля из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса. Однако уже 8 апреля турецкие власти решили отказаться от этих планов после встречи с экспортерами и фермерами. Согласно статданным, поставок не было в июне, июле, августе, а в сентябре они составили незначительные 12 долларов.