Как выглядел Иисус Христос: от находки в пустыне до научных реконструкций

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В византийской церкви посреди пустыни Негев ученые обнаружили изображение Христа, которое разрушает привычные представления.

Что мы вообще знаем о внешности Спасителя? И возможно ли восстановить его истинный облик?

Великая загадка

Парадокс христианства в том, что облик его главного героя — одна из самых больших загадок. В канонических Евангелиях нет ни единого слова о том, как выглядел Иисус.

Отсутствие описаний породило удивительное разнообразие. В Эфиопии, где христианская община существует с первых веков нашей эры, Христос на иконах темнокожий. В римских катакомбах и византийских базиликах его изображали юношей — как на знаменитой мозаике VII века в Равенне.

"Это эллинистическое влияние — в Древней Греции и Риме богов изображали юными и прекрасными. Но так продолжалось лишь до VII века, когда Вселенский собор постановил изображать Христа в его историческом воплощении, а не в аллегорическом образе юноши или агнца", — рассказывала РИА Новости искусствовед Ирина Языкова.

Находка в пустыне, которая меняет представления

Израильские историки из университета Хайфы сделали открытие на объекте всемирного наследия ЮНЕСКО — в византийской церкви в сердце пустыни Негев. Считается, что храм был построен еще в 350 году нашей эры.

Доктор искусствоведения Эмма Мааян-Фанар участвовала в междисциплинарном исследовательском проекте, когда заметила нечто поразительное — настенную роспись на потолке полуразрушенного здания.

© Фото : Emma Maayan Изображение Иисуса Христа, найденное на потолке разрушенного древнего христианского храма в пустыне Негев © Фото : Emma Maayan Изображение Иисуса Христа, найденное на потолке разрушенного древнего христианского храма в пустыне Негев

"Я оказалась там в нужное время, в нужном месте и под определенным углом зрения вдруг увидела глаза. Это было лицо Иисуса времен его крещения", — сообщила Мааян-Фанар. Изображение настолько выцвело, что чудом удалось разглядеть его, добавила исследовательница.

Археологи отмечают: облик Христа на этом рисунке разительно отличается от привычного иконографического канона. Лицо молодого человека без бороды, с короткими кудрявыми волосами, большими глазами и длинным носом. Исследователи утверждают , что портрет был частью более крупной композиции и является "первой доиконоборческой сценой крещения Христа, поскольку рядом с ним нарисовано другое лицо, окруженное нимбом".

Вторую, более крупную фигуру доктор Мааян-Фанар идентифицировала как Иоанна Крестителя.

© Фото : Emma Maayan Рисунок с изображением Иисуса Христа, найденным на потолке разрушенного древнего христианского храма в пустыне Негев © Фото : Emma Maayan Рисунок с изображением Иисуса Христа, найденным на потолке разрушенного древнего христианского храма в пустыне Негев

"Найденное изображение — очень важное открытие. Оно относится к типу иконографической модели Христа с короткими волосами, которая была особенно распространена в Египте и Сиро-Палестине, но исчезла из византийского искусства более позднего периода", — заявляют археологи в своей научной статье.

Когда сложился канонический образ

Привычный нам образ Христа — с длинными волосами, бородой, спокойным взглядом — сформировался только к VI веку. Одним из образцов, по утверждению Ирины Языковой, стала икона из Синайского монастыря.

"Такое изображение Христа еще называют иудео-эллинистическим, потому что оно опиралось на античный канон гармоничного, красивого лица и в то же время пыталось передать ближневосточные черты. Но специально его еврейское происхождение никто не подчеркивал. Наоборот, иконописцы показывали, что это — универсальный человек", — говорит искусствовед.

CC0 / Public domain / Энкаустическая икона "Христос Пантократор" из Синайского монастыря CC0 / Public domain / Энкаустическая икона "Христос Пантократор" из Синайского монастыря

Что говорит наука: реконструкция по черепам

В XXI веке ученые попытались восстановить облик жителя Палестины I века нашей эры, чтобы приблизиться к пониманию того, как мог выглядеть Христос.

Судебный антрополог из Манчестерского университета Ричард Нив провел рентгеновский анализ трех черепов той эпохи, найденных при раскопках в окрестностях Иерусалима. Кроме того, он изучил рисунки того времени. Результат оказался неожиданным.

Скорее всего, у Христа действительно были короткие черные кудрявые волосы. С большой вероятностью глаза были темными. По иудейской традиции Иисус носил бороду. Возможно, он был невысок — рост среднего семитского мужчины I века, судя по найденным скелетам, не превышал 165 сантиметров. А так как Христос, согласно Евангелию, был сыном плотника и, вероятно, сам занимался этим ремеслом, то он был широкоплечим и мускулистым, предполагает Ричард Нив.

© Public domain Картина Питера Пауля Рубенса "Христос в терновом венце" © Public domain Картина Питера Пауля Рубенса "Христос в терновом венце"

Согласно этому описанию, внешне Иисус Христос ничем не выделялся среди современников.

Споры богословов

Интерес к этому вопросу возник в христианской среде еще в II веке нашей эры — именно тогда начались богословские споры о внешнем облике Спасителя.

Часть авторов говорила о его красоте. "Если бы Он не имел в лице и во взоре чего-то небесного, апостолы никогда не последовали бы за Ним тотчас", — писал в IV веке блаженный Иероним.

Другие, напротив, считали, что Христос был внешне неприметным. В подтверждение они ссылались на ветхозаветное пророчество Исайи: "Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое".

© РИА Новости "Христос Пантократор". Фрески Феофана Грека в куполе храма Спаса на Ильине в Великом Новгороде © РИА Новости "Христос Пантократор". Фрески Феофана Грека в куполе храма Спаса на Ильине в Великом Новгороде

Однако ни одна из этих версий не опиралась на достоверные свидетельства. Все рассуждения строились на устной традиции, поясняет доцент кафедры библеистики богословского факультета ПСТГУ священник Константин Польсков.

"Мы не можем утверждать, что даже встречающиеся в катакомбах изображения Христа первых веков нашей эры являются фотографическими. Это все же некое предание, осмысленное христианской общиной", — отмечал он в беседе с РИА Новости.

Ключ к разгадке или вопрос веры?

У исследователей есть и другой возможный ориентир — Туринская плащаница. В 1976 году профессор Лос-Аламосской национальной лаборатории США Джон Джексон предпринял попытку восстановить облик Христа, опираясь на изображение, сохранившееся на ткани.

Спустя десятилетия, в 2018-м, ученые Университета Падуи применили современные технологии и создали трехмерную модель фигуры на основе отпечатка тела, запечатленного на плащанице.

"Согласно нашим исследованиям, Иисус был человеком необычайной красоты: высокий, но очень сильный. Ростом был почти 180 сантиметров, на 15 сантиметров выше среднего. У его лица было царственное, величественное выражение", — заявил профессор Джулио Фанти, возглавивший исследование плащаницы.

При этом научное сообщество до сих пор не пришло к единому выводу о подлинности реликвии. Не доказано, что Туринская плащаница действительно является тем самым погребальным полотном, в которое было завернуто тело Спасителя после смерти.