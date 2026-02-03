Рейтинг@Mail.ru
В Харькове объявили режим ЧС
15:56 03.02.2026
В Харькове объявили режим ЧС
В Харькове объявили режим ЧС
Чрезвычайная ситуация объявлена в Харькове из-за повреждения теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), сообщает во вторник украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 03.02.2026
В Харькове объявили режим ЧС

В Харькове объявили режим ЧС из-за повреждения ТЭЦ

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Чрезвычайная ситуация объявлена в Харькове из-за повреждения теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), сообщает во вторник украинское агентство УНИАН.
Харькове объявили чрезвычайную ситуацию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
По данным издания, теплоснабжение отсутствует у порядка тысячи объектов, в том числе 850 жилых домов.
