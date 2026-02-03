https://ria.ru/20260203/harkov-2071978808.html
В Харькове объявили режим ЧС
В Харькове объявили режим ЧС - РИА Новости, 03.02.2026
В Харькове объявили режим ЧС
Чрезвычайная ситуация объявлена в Харькове из-за повреждения теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), сообщает во вторник украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T15:56:00+03:00
2026-02-03T15:56:00+03:00
2026-02-03T16:00:00+03:00
в мире
харьков
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071978472_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e3e6e28ef69be337244c44dd8ead6dc.jpg
https://ria.ru/20260203/kiev-2071952420.html
харьков
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071978472_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_93d0e4670613416836b8fb7c579f8cb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, украина
В Харькове объявили режим ЧС
В Харькове объявили режим ЧС из-за повреждения ТЭЦ