Более 110 тысяч абонентов в Харькове остались без тепла

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Более 110 тысяч абонентов в Харькове на востоке Украины остались без теплоснабжения, сообщил министр развития общин и территорий страны Алексей Кулеба.
"Харьков… теплоснабжение временно приостановлено для 110 тысяч абонентов областного центра. Кроме того, без тепла остались более 15 тысяч абонентов в Лозовском районе. В части населенных пунктов области объекты критической инфраструктуры подключены к резервным источникам питания", - написал Кулеба в своем Telegram-канале.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. В конце декабря 2025 года гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой за последние годы.
