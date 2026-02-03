МИД назвал причину кризиса вокруг Гренландии

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Кризис вокруг Гренландии стал результатом разрушения западными странами правовых основ глобальной архитектуры безопасности, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников.
"В целом "гренландский кризис" стал очевидным результатом спровоцированной западными странами глубокой эрозии международно-правовых устоев глобальной архитектуры безопасности, наглядно продемонстрировал несостоятельность выстраиваемого Западом "миропорядка, основанного на правилах", - сказал Масленников.
"При этом именно Североатлантический альянс продолжает безрассудно наращивать свое военное присутствие в Арктике, особенно со вступлением в него Финляндии и Швеции, провоцируя рост напряженности в этом некогда спокойном регионе. Власти Дании, к слову, уже заявили об отсутствии непосредственной угрозы со стороны России или Китая", - добавил Масленников.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
