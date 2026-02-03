Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал причину кризиса вокруг Гренландии - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 03.02.2026 (обновлено: 09:23 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/grenlandiya-2071857059.html
МИД назвал причину кризиса вокруг Гренландии
МИД назвал причину кризиса вокруг Гренландии - РИА Новости, 03.02.2026
МИД назвал причину кризиса вокруг Гренландии
Кризис вокруг Гренландии стал результатом разрушения западными странами правовых основ глобальной архитектуры безопасности, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T09:20:00+03:00
2026-02-03T09:23:00+03:00
россия
в мире
гренландия
дональд трамп
дания
арктический совет
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071291805_0:312:3072:2039_1920x0_80_0_0_09ac15a5ec1a82686bb80495fe1a5464.jpg
https://ria.ru/20260128/grenlandija-2070684648.html
https://ria.ru/20260124/grenlandija-2070041243.html
россия
гренландия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071291805_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_5da7e0a096918bc1e9f3bf683e8530c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, гренландия, дональд трамп, дания, арктический совет, нато
Россия, В мире, Гренландия, Дональд Трамп, Дания, Арктический совет, НАТО
МИД назвал причину кризиса вокруг Гренландии

МИД: кризис вокруг Гренландии возник из-за разрушения основ безопасности в мире

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Кризис вокруг Гренландии стал результатом разрушения западными странами правовых основ глобальной архитектуры безопасности, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников.
"В целом "гренландский кризис" стал очевидным результатом спровоцированной западными странами глубокой эрозии международно-правовых устоев глобальной архитектуры безопасности, наглядно продемонстрировал несостоятельность выстраиваемого Западом "миропорядка, основанного на правилах", - сказал Масленников.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Гренландии ответили на заявления Трампа о покупке Гренландии
28 января, 06:20
По его словам, у стран НАТО "уже вошло в привычку абсурдным образом оправдывать практически любые свои действия якобы исходящими со стороны России и КНР угрозами".
"При этом именно Североатлантический альянс продолжает безрассудно наращивать свое военное присутствие в Арктике, особенно со вступлением в него Финляндии и Швеции, провоцируя рост напряженности в этом некогда спокойном регионе. Власти Дании, к слову, уже заявили об отсутствии непосредственной угрозы со стороны России или Китая", - добавил Масленников.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Адмирал Комоедов рассказал, зачем Трампу нужна Гренландия
24 января, 10:14
 
РоссияВ миреГренландияДональд ТрампДанияАрктический советНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала