МИД назвал причину кризиса вокруг Гренландии

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Кризис вокруг Гренландии стал результатом разрушения западными странами правовых основ глобальной архитектуры безопасности, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников.