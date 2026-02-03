Рейтинг@Mail.ru
МИД Гренландии рассказал о переговорах с США - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 03.02.2026 (обновлено: 16:08 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/grenlandija-2071978951.html
МИД Гренландии рассказал о переговорах с США
МИД Гренландии рассказал о переговорах с США - РИА Новости, 03.02.2026
МИД Гренландии рассказал о переговорах с США
Глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт заявила, что надеется найти общую позицию с США по острову, которая не будет пересекать красные линии. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T15:56:00+03:00
2026-02-03T16:08:00+03:00
в мире
гренландия
сша
арктика
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070271744_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4599dc969729c5ea706dfaeb5c37900.jpg
https://ria.ru/20260202/tramp-2071612489.html
гренландия
сша
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070271744_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_32d795ded8cb7ae93a0a2bf22ca79997.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, арктика, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Арктика, Дональд Трамп
МИД Гренландии рассказал о переговорах с США

Глава МИД Гренландии Моцфельдт заявила, что надеется найти общую позицию с США

© REUTERS / Marko DjuricaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт заявила, что надеется найти общую позицию с США по острову, которая не будет пересекать красные линии.
«

"Мы стремимся к дипломатическому решению путем переговоров. Я надеюсь и оптимистично смотрю на то, что мы найдем общую позицию, которая будет уважать наши красные линии", - сказала министр на конференции по Арктике в норвежском Тромсё. Трансляцию вело агентство Рейтер.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Трамп заговорил о присоединении к США Гренландии, Канады и Венесуэлы
2 февраля, 04:35
 
В миреГренландияСШААрктикаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала