МИД Гренландии рассказал о переговорах с США
МИД Гренландии рассказал о переговорах с США
Глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт заявила, что надеется найти общую позицию с США по острову, которая не будет пересекать красные линии. РИА Новости, 03.02.2026
МИД Гренландии рассказал о переговорах с США
Глава МИД Гренландии Моцфельдт заявила, что надеется найти общую позицию с США