18:33 03.02.2026 (обновлено: 19:05 03.02.2026)
В Госдуме составят перечень продуктов-энергетиков
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Госдуме создана рабочая группа по определению перечня продукции с компонентами, стимулирующими нервную систему, и вопросам особого контроля за реализацией таких товаров, сообщила РИА Новости глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
Госдуме создана рабочая группа, которая занимается вопросом ограничения продажи продукции, содержащей стимулирующие нервную систему компоненты. Сейчас мы ведем подготовку перечня товаров, за реализацию которых должен быть установлен особый контроль", - сказала Лантратова.
Энергетические напитки в корзине покупателя в супермаркете - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В России с 1 марта ужесточат требования к рекламе энергетиков
30 января, 18:43
Она отметила, что рабгруппа планирует рекомендовать правительству РФ установить этот перечень, чтобы в него могли оперативно вноситься необходимые правки.
"Потому что на рынке постоянно появляются все новые продукты с кофеином, таурином и другими компонентами - энергетические напитки, мороженое и конфеты. Эта тема требует особого внимания с нашей стороны, потому что эти товары популярны у подростков. Не так давно узнали из СМИ, что ребята едят таблетки для животных с габапентином, жуют бетельные орехи с известью и табаком", - добавила депутат.
Лантратова рассказала, что на сегодняшний день отличительные признаки продукции с тонизирующими компонентами и санитарно-гигиенические требования к её производству определены только для тонизирующих напитков. "А значит, производители могут легко обойти закон, выпуская ту же самую химию в виде мороженого или жевательного мармелада", - уточнила парламентарий.
Все это, по ее словам, наносит серьезный вред здоровью и продается бесконтрольно. "Поэтому важно, чтобы мы могли оперативно дополнять этот перечень, добавлять в него товары, которые используются детьми не по назначению и вредят им", - подытожила Лантратова.
Водка Столичная - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В ОП предложили ограничить продажу крепкого алкоголя
23 января, 01:41
 
ОбществоРоссияЯна ЛантратоваГосдума РФ
 
 
