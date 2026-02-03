https://ria.ru/20260203/gosduma-2071979538.html
ГД рассмотрит проект о наказании за отрицание геноцида советского народа
ГД рассмотрит проект о наказании за отрицание геноцида советского народа - РИА Новости, 03.02.2026
ГД рассмотрит проект о наказании за отрицание геноцида советского народа
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о введении уголовной ответственности за отрицание геноцида советского народа, сообщил председатель... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T16:01:00+03:00
2026-02-03T16:01:00+03:00
2026-02-03T16:20:00+03:00
госдума рф
россия
вячеслав володин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651817_0:69:3398:1980_1920x0_80_0_0_11f211826960074e005867d36e6569d9.jpg
https://ria.ru/20251226/germaniya-2064762292.html
https://ria.ru/20260127/blokada-2070441678.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651817_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_095455da796bb04a97d8408642653a38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия, вячеслав володин
Госдума РФ, Россия, Вячеслав Володин
ГД рассмотрит проект о наказании за отрицание геноцида советского народа
Госдума рассмотрит проект о наказании за отрицание геноцида советского народа
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о введении уголовной ответственности за отрицание геноцида советского народа, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Планируем рассмотреть законопроект в приоритетном порядке. Вопросы сохранения и защиты правды о событиях Великой Отечественной войны являются одними из важнейших в повестке депутатов", – сказал Володин
, слова которого приводит пресс-служба Госдумы
.
Председатель Госдумы также направил законопроект в профильный комитет по государственному строительству и законодательству. Инициатива подготовлена депутатами Госдумы.
Законопроектом предлагается дополнить статьи 243.4 и 354.1 УК РФ
, предусмотрев уголовную ответственность за уничтожение, повреждение либо осквернение захоронений жертв геноцида советского народа, а также за отрицание этого факта и оскорбление памяти жертв такого преступления.
"Жертвами немецко-фашистской оккупации стали свыше 13 миллионов человек. Среди заживо похороненных, замученных в концлагерях и в результате медицинских экспериментов - женщины, старики и дети. Даже спустя восемь десятков лет продолжается фиксация доказательств преступлений фашистов. В 33 регионах нашей страны суды признали их геноцидом советского народа", – отметил Володин.
По словам председателя Госдумы, предлагаемые изменения позволят усилить правовую охрану исторической памяти, более эффективно противостоять попыткам обеления деяний фашистов и реабилитации нацизма.
"Этим зверствам нет и не может быть оправдания. Нельзя допустить их повторения", – добавил он.