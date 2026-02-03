Рейтинг@Mail.ru
ГД рассмотрит проект о наказании за отрицание геноцида советского народа
16:01 03.02.2026 (обновлено: 16:20 03.02.2026)
ГД рассмотрит проект о наказании за отрицание геноцида советского народа
ГД рассмотрит проект о наказании за отрицание геноцида советского народа
госдума рф, россия, вячеслав володин
Госдума РФ, Россия, Вячеслав Володин
ГД рассмотрит проект о наказании за отрицание геноцида советского народа

Госдума рассмотрит проект о наказании за отрицание геноцида советского народа

Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о введении уголовной ответственности за отрицание геноцида советского народа, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Планируем рассмотреть законопроект в приоритетном порядке. Вопросы сохранения и защиты правды о событиях Великой Отечественной войны являются одними из важнейших в повестке депутатов", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Заключенные работают на заводе по производству боеприпасов в концентрационном лагере Дахау - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Историк рассказал, как Германия планировала устроить геноцид народов СССР
26 декабря 2025, 06:57
Председатель Госдумы также направил законопроект в профильный комитет по государственному строительству и законодательству. Инициатива подготовлена депутатами Госдумы.
Законопроектом предлагается дополнить статьи 243.4 и 354.1 УК РФ, предусмотрев уголовную ответственность за уничтожение, повреждение либо осквернение захоронений жертв геноцида советского народа, а также за отрицание этого факта и оскорбление памяти жертв такого преступления.
"Жертвами немецко-фашистской оккупации стали свыше 13 миллионов человек. Среди заживо похороненных, замученных в концлагерях и в результате медицинских экспериментов - женщины, старики и дети. Даже спустя восемь десятков лет продолжается фиксация доказательств преступлений фашистов. В 33 регионах нашей страны суды признали их геноцидом советского народа", – отметил Володин.
По словам председателя Госдумы, предлагаемые изменения позволят усилить правовую охрану исторической памяти, более эффективно противостоять попыткам обеления деяний фашистов и реабилитации нацизма.
"Этим зверствам нет и не может быть оправдания. Нельзя допустить их повторения", – добавил он.
Жители Ленинграда прячутся в бомбоубежищах во время воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Посольство России призвало ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом
27 января, 00:14
 
