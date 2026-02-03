ГД рассмотрит проект о наказании за отрицание геноцида советского народа

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о введении уголовной ответственности за отрицание геноцида советского народа, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдумы. "Планируем рассмотреть законопроект в приоритетном порядке. Вопросы сохранения и защиты правды о событиях Великой Отечественной войны являются одними из важнейших в повестке депутатов", – сказал Володин , слова которого приводит пресс-служба

Председатель Госдумы также направил законопроект в профильный комитет по государственному строительству и законодательству. Инициатива подготовлена депутатами Госдумы.

Законопроектом предлагается дополнить статьи 243.4 и 354.1 УК РФ , предусмотрев уголовную ответственность за уничтожение, повреждение либо осквернение захоронений жертв геноцида советского народа, а также за отрицание этого факта и оскорбление памяти жертв такого преступления.

"Жертвами немецко-фашистской оккупации стали свыше 13 миллионов человек. Среди заживо похороненных, замученных в концлагерях и в результате медицинских экспериментов - женщины, старики и дети. Даже спустя восемь десятков лет продолжается фиксация доказательств преступлений фашистов. В 33 регионах нашей страны суды признали их геноцидом советского народа", – отметил Володин.

По словам председателя Госдумы, предлагаемые изменения позволят усилить правовую охрану исторической памяти, более эффективно противостоять попыткам обеления деяний фашистов и реабилитации нацизма.