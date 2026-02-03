Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести субсидии на ЖКХ за помощь в уборке снега - РИА Новости, 03.02.2026
04:07 03.02.2026
В Госдуме предложили ввести субсидии на ЖКХ за помощь в уборке снега
В Госдуме предложили ввести субсидии на ЖКХ за помощь в уборке снега - РИА Новости, 03.02.2026
В Госдуме предложили ввести субсидии на ЖКХ за помощь в уборке снега
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести субсидии на оплату услуг ЖКХ для граждан, которые на добровольной основе принимают участие в работах... РИА Новости, 03.02.2026
общество
борис чернышов (депутат)
госдума рф
тсж
общество, борис чернышов (депутат), госдума рф, тсж
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, ТСЖ
В Госдуме предложили ввести субсидии на ЖКХ за помощь в уборке снега

Чернышов предложил ввести субсидии на ЖКХ за помощь в уборке снега

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести субсидии на оплату услуг ЖКХ для граждан, которые на добровольной основе принимают участие в работах по содержанию имущества, в том числе помогают в уборке снега и наледи.
Обращение с соответствующим предложением к главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях стимулирования данной позитивной практики и справедливого поощрения социально ответственных граждан считаю целесообразным рассмотреть возможность внедрения механизма предоставления им скидки на оплату общедомовых коммунальных услуг (содержание и текущий ремонт общего имущества МКД)", - сказано в документе.
В нем отмечается, что механизм может работать на основе решения общего собрания собственников, которое утверждает перечень допустимых добровольных работ и их стоимость в условных трудозатратах.
"Совет дома или уполномоченная инициативная группа организуют учет: фиксируют факт, объем и исполнителей работ через фото-/видеоматериалы и запись в журнале с подписями. На основании этих подтвержденных документов управляющая организация или ТСЖ пересчитывает и уменьшает размер взноса на содержание общего имущества для конкретного собственника-участника. Скидка применяется строго к общедомовой части платежа, не затрагивая плату за индивидуальные коммунальные услуги", - подчеркивается в обращении.
По мнению вице-спикера Госдумы, для предотвращения злоупотреблений следует установить предельный размер ежемесячной скидки, например, до 50% от общедомовой составляющей, и годовой лимит трудозатрат на одного человека. Контроль за процессом, согласно предложению, будет осуществляться советом дома и жилищной инспекцией.
"Убежден, что данная мера будет способствовать не только справедливому поощрению граждан, но и повысит эффективность управления МКД, снизит социальную напряженность и сформирует новые модели ответственного отношения к общему имуществу", - считает Чернышов.
