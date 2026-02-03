https://ria.ru/20260203/glava-2071892703.html
Глава Башкирии приехал в гимназию в Уфе, где школьник устроил стрельбу
Глава Башкирии Радий Хабиров приехал в гимназию в Уфе, где ученик девятого класса устроил стрельбу из страйкбольного автомата, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.02.2026
происшествия
радий хабиров
следственный комитет россии (ск рф)
похищение подростка в красноярске
Происшествия, Радий Хабиров, Следственный комитет России (СК РФ), Похищение подростка в Красноярске
Хабиров приехал в гимназию в Уфе, где была стрельба из страйкбольного автомата