11:48 03.02.2026 (обновлено: 12:57 03.02.2026)
Глава Башкирии приехал в гимназию в Уфе, где школьник устроил стрельбу
УФА, 3 фев - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров приехал в гимназию в Уфе, где ученик девятого класса устроил стрельбу из страйкбольного автомата, передает корреспондент РИА Новости.
Губернатор вошел в школу, туда пока не пускают журналистов.
Ранее Хабиров сообщил, что девятиклассник утром открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии №16, пострадавших нет, подростка задержали. По предварительным данным полиции, девятиклассник прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом и несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. СК возбудил уголовные дело о халатности и покушении на убийство.
Причины ЧП в школе Уфы предстоит выяснить, заявил глава Башкирии
