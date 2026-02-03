https://ria.ru/20260203/gladkvo-2072056528.html
В Белгородской области мирный житель получил ранение при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области мирный житель получил ранение при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 03.02.2026
В Белгородской области мирный житель получил ранение при атаке дрона ВСУ
Мирный житель ранен в Шебекинском округе Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ, сообщает глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.02.2026
белгородская область
В Белгородской области мирный житель получил ранение при атаке дрона ВСУ
В Шебекинском округе мирный житель получил ранения при атаке украинского дрона