В Белгородской области мирный житель получил ранение при атаке дрона ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:45 03.02.2026 (обновлено: 22:54 03.02.2026)
В Белгородской области мирный житель получил ранение при атаке дрона ВСУ
Мирный житель ранен в Шебекинском округе Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ, сообщает глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.02.2026
Врач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Мирный житель ранен в Шебекинском округе Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
«
"В Шебекинском округе при атаке беспилотника ВСУ ранен мирный житель. В поселке Маслова Пристань БПЛА сдетонировал на территории частного домовладения", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что пострадавший госпитализирован.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала