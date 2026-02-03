Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Белгород
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:45 03.02.2026 (обновлено: 21:36 03.02.2026)
ВСУ обстреляли Белгород
ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский округ из артиллерии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.02.2026
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, поврежден объект инфраструктуры

Укрытие в Белгороде. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский округ из артиллерии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Есть повреждения энергосистемы", — сообщил он в Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет. На местах работают все оперативные службы, информацию о последствиях уточняют.
Украинские вооруженные формирования ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных и других регионах. Армия России в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
