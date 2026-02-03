https://ria.ru/20260203/gladkov-2072041781.html
ВСУ обстреляли Белгород
ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский округ из артиллерии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T20:45:00+03:00
2026-02-03T20:45:00+03:00
2026-02-03T21:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
белгородский район
россия
