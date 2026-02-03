МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский округ из артиллерии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет. На местах работают все оперативные службы, информацию о последствиях уточняют.