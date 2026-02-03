Рейтинг@Mail.ru
В Германии раскрыли хитрый план Зеленского - РИА Новости, 03.02.2026
02:26 03.02.2026
В Германии раскрыли хитрый план Зеленского
В Германии раскрыли хитрый план Зеленского - РИА Новости, 03.02.2026
В Германии раскрыли хитрый план Зеленского
Владимир Зеленский пытается дистанцироваться от темы мобилизации на Украине, используя средства массовой информации, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T02:26:00+03:00
2026-02-03T02:26:00+03:00
в мире
украина
германия
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
мирный план сша по украине
украина
германия
киев
в мире, украина, германия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Германия, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Мирный план США по Украине
В Германии раскрыли хитрый план Зеленского

BZ: Зеленский пытается дистанцироваться от темы мобилизации на Украине

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается дистанцироваться от темы мобилизации на Украине, используя средства массовой информации, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Более понятное объяснение этого процесса в разговорах с украинцами может трактоваться так: Зеленский пытается дистанцироваться от все более ожесточающейся проблемы мобилизации через cредства массовой информации", — говорится в материале.
Киев - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Киеве поддержали захотевшего мира украинского политика, осудив Зеленского
01:14
Как считает издание, план Зеленского заключается в том, чтобы убедить людей, что он не имеет отношения к ТЦК, хотя и формально является главнокомандующим и несет ответственность.
"По другой версии, Киев надеется на скорейшее прекращение боевых действий и поэтому уже готовит послабления в мобилизации. Однако прорыва в переговорах пока не предвидится", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Зеленский: в ОАЭ пройдут отдельные встречи делегаций Украины и США
Вчера, 20:14
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк 14 января сообщил, что украинский парламент поддержал продление военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней – до 4 марта.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Сенатор от ДНР призвала Зеленского спуститься на землю
Вчера, 14:51
 
В миреУкраинаГерманияКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныМирный план США по Украине
 
 
