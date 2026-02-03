Рейтинг@Mail.ru
В Германии арестовали пять человек из-за подозрений в нарушении санкций - РИА Новости, 03.02.2026
20:50 03.02.2026
В Германии арестовали пять человек из-за подозрений в нарушении санкций
В Германии арестовали пять человек из-за подозрений в нарушении санкций
Федеральная прокуратура Германии заявила об аресте пяти человек, в том числе двух лиц с двойным гражданством Германии и России, в связи с подозрением в якобы... РИА Новости, 03.02.2026
в мире
россия
германия
украина
владимир путин
россия
германия
украина
в мире, россия, германия, украина, владимир путин
В мире, Россия, Германия, Украина, Владимир Путин
В Германии арестовали пять человек из-за подозрений в нарушении санкций

В ФРГ прокуратура арестовала 5 человек из-за подозрений в нарушении санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии заявила об аресте пяти человек, в том числе двух лиц с двойным гражданством Германии и России, в связи с подозрением в якобы нарушении антироссийских санкций.
Накануне прокуратура заявила о задержании пяти человек, во вторник меру пресечения изменили на арест.
Автомобиль болгарской полиции - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Арестованных в Болгарии россиян обвиняют в нарушении санкций США
24 декабря 2025, 19:22
"Следственный судья федерального верховного суда Германии сегодня (3 февраля 2026 года) принял решение о приведении в исполнение ордеров на арест в отношении гражданина Германии и России Даниэля А., гражданина Германии и Украины Артёма И., гражданина Германии Бориса М., гражданина Германии Евгения Р. и гражданина Германии и России Никиты С.", - сообщается в пресс-релизе генеральной прокуратуры.
Обвиняемые были задержаны в понедельник в Любеке и в районе Герцогство Лауэнбург. Одновременно там же, а также во Франкфурте-на-Майне, районе Северо-Западный Мекленбург, Нюрнберге и районе Восточный Гольштейн были проведены обыски.
Арестованные подозреваются в том, что они якобы организованно нарушали закон о внешней торговле, который ввиду санкционного эмбарго запрещает экспорт ряда товаров в РФ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Германии арестовали бизнесмена за поставку России станков в обход санкций
19 ноября 2025, 23:46
 
В миреРоссияГерманияУкраинаВладимир Путин
 
 
