В Германии арестовали пять человек из-за подозрений в нарушении санкций

БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии заявила об аресте пяти человек, в том числе двух лиц с двойным гражданством Германии и России, в связи с подозрением в якобы нарушении антироссийских санкций.

Накануне прокуратура заявила о задержании пяти человек, во вторник меру пресечения изменили на арест.

"Следственный судья федерального верховного суда Германии сегодня (3 февраля 2026 года) принял решение о приведении в исполнение ордеров на арест в отношении гражданина Германии и России Даниэля А., гражданина Германии и Украины Артёма И., гражданина Германии Бориса М., гражданина Германии Евгения Р. и гражданина Германии и России Никиты С.", - сообщается в пресс-релизе генеральной прокуратуры.

Обвиняемые были задержаны в понедельник в Любеке и в районе Герцогство Лауэнбург. Одновременно там же, а также во Франкфурте-на-Майне , районе Северо-Западный Мекленбург, Нюрнберге и районе Восточный Гольштейн были проведены обыски.

Арестованные подозреваются в том, что они якобы организованно нарушали закон о внешней торговле, который ввиду санкционного эмбарго запрещает экспорт ряда товаров в РФ.