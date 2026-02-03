Германия хочет создать группировку из ста спутников, пишет Reuters

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Германия планирует в течение следующих нескольких лет создать зашифрованную группировку из более чем 100 спутников для обеспечения связи и отслеживания ракет, сообщил агентству Рейтер глава военно-космического командования Германии генерал-майор Михаэль Траут.

На прошлой неделе газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что немецкие оборонный концерн Rheinmetall и космическая компания OHB ведут переговоры для подачи совместной заявки по созданию проекта, который стал бы аналогом Starshield, ответвления глобальной сети интернет-покрытия Starlink компании Илона Маска

"В течение следующих нескольких лет Германия создаст зашифрованную военную группировку из более чем 100 спутников, известную как SATCOM Stage 4", - сообщило агентство

По его словам, эта сеть будет построена по образцу модели, используемой Агентством космического развития США , подразделением Пентагона , которое развертывает спутники на низкой околоземной орбите для обеспечения связи и отслеживания ракет.

"Нам нужно усилить нашу позицию в области сдерживания в космосе, поскольку космос стал сферой операций или даже сферой ведения боевых действий, и мы прекрасно понимаем, что наши системы, наши космические возможности нуждаются в защите", - утверждает Траут. Он добавил, что Берлину и его европейским союзникам необходимо укрепить свою систему сдерживания, инвестируя не только в защиту коммуникаций, но и в возможности, которые позволят препятствовать работе и обезвреживать вражеские космические системы.

Глава военно-космического командования сообщил, что Германия направит финансирование на разработку разведывательных спутников, датчиков и систем, предназначенных для выведения из строя космических аппаратов противника. Сюда в том числе относятся лазеры и оборудование, способное поражать наземную инфраструктуру. При этом приоритет для реализации этой программы ФРГ будет отдавать как крупным, так и небольшим немецким и европейским поставщикам.

Траут подчеркнул, что Германия не будет размещать на орбите разрушительное оружие, которое может привести к образованию обломков, и отметил, что существует целый ряд некинетических способов выведения из строя вражеских спутников, в том числе с помощью помех, лазеров и воздействия на наземные станции управления. "Существует широкий диапазон возможных воздействий в электромагнитном, оптическом и лазерном спектрах, а также некоторые активные физические методы, например спутники-инспекторы. Можно даже воздействовать на наземные сегменты космической системы, чтобы лишить противника возможности использовать эту систему", - заявил он.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия до 2030 года выделит 35 миллиардов евро на военно-космическую программу для обеспечения безопасности и наступательных возможностей немецких систем в космосе. По словам Писториуса, финансирование охватывает целый ряд мер, как усиление защиты немецких космических систем от помех и нападений, включая кибератаки. Министерство обороны намерено улучшить орбитальную систему наблюдения с помощью радаров, телескопов и использования спутников-наблюдателей.