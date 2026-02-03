В ГД предложили разрешить ставить в школах автоматы со здоровыми снеками

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Ксения Горячева и Анна Скрозникова предложили разрешить устанавливать вендинговые автоматы со здоровыми снеками в школах.

Соответствующее обращение на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем, что необходим системный подход к регулированию установки вендинговых автоматов в школах. Требуется пересмотреть и унифицировать нормы, содержащиеся в санитарных правилах, ГОСТах и рекомендациях Роспотребнадзора , чтобы убрать противоречия и однозначно разрешить установку автоматов со здоровыми продуктами в школах", - сказано в документе.

Депутаты отметили, что в разных документах требования к автоматам и ассортименту сформулированы по-разному, что порождает разночтения. По словам авторов инициативы, нет чётко закреплённого перечня, какие продукты считать "дополнительным питанием школьников", в каком формате вендинг допустим, и в результате школы предпочитают отказаться от автоматов вовсе, чтобы не нарушить нормы.