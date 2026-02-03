"Газпром" и CNPC обсудили в Китае перспективные проекты

МОСКВА, 3 фев- РИА Новости. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC встретились в Пекине, обсудили взаимодействие по действующим и перспективным проектам, сообщила российская компания.

"В Пекине состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC ( Китай ) Дай Хоуляна. Стороны обсудили вопросы взаимодействия по действующим и перспективным проектам", – говорится в сообщении " Газпрома ".

Взаимовыгодное сотрудничество с CNPC развивается, отметили в "Газпроме". На встрече был рассмотрен текущий статус работ по "дальневосточному" маршруту поставок российского газа в Китай, говорится в сообщении. Реализация проекта идет по утвержденному графику. Поставки газа начнутся в январе 2027 года.