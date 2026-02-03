"Газпром" и CNPC обсудили в Китае перспективные проекты

МОСКВА, 3 фев- РИА Новости. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC встретились в Пекине, обсудили взаимодействие по действующим и перспективным проектам, сообщила российская компания.
«
"В Пекине состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC (Китай) Дай Хоуляна. Стороны обсудили вопросы взаимодействия по действующим и перспективным проектам", – говорится в сообщении "Газпрома".
Миллер объяснил, почему цена поставок газа для КНР ниже, чем для Европы
2 сентября 2025, 08:51
В частности, была отмечена надежная работа газопровода "Сила Сибири" ("восточный" маршрут), отметили в компании. Поставки по нему в 2025 году составили 38,8 миллиарда кубометров, превысив изначальные контрактные обязательства "Газпрома".
Это демонстрирует востребованность российского газа в Китае, а также высокий уровень доверия между "Газпромом" и CNPC, указали в компании.
Взаимовыгодное сотрудничество с CNPC развивается, отметили в "Газпроме". На встрече был рассмотрен текущий статус работ по "дальневосточному" маршруту поставок российского газа в Китай, говорится в сообщении. Реализация проекта идет по утвержденному графику. Поставки газа начнутся в январе 2027 года.
Алексей Миллер и Дай Хоулян также обсудили перспективы других направлений двустороннего сотрудничества, добавили в "Газпроме".
Российский газ закладывает новые пути для роста экспорта
28 января, 08:00