Рейтинг@Mail.ru
Министр энергетики Греции признал проблемы с доступностью газа - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/gaz-2071942246.html
Министр энергетики Греции признал проблемы с доступностью газа
Министр энергетики Греции признал проблемы с доступностью газа - РИА Новости, 03.02.2026
Министр энергетики Греции признал проблемы с доступностью газа
Европа сталкивается с проблемами в доступности газа и высокими ценами после отказа от покупки российского газа, пишет министр окружающей среды и энергетики... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T14:28:00+03:00
2026-02-03T14:28:00+03:00
в мире
европа
греция
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997336925_0:0:3189:1794_1920x0_80_0_0_941ede3066741aca2263d2321270e092.jpg
https://ria.ru/20260203/gaz-2071874024.html
https://ria.ru/20260129/mid-2071081193.html
европа
греция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997336925_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_a30db4b75b9bb23b191bff3e2f5f0763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, греция, россия
В мире, Европа, Греция, Россия
Министр энергетики Греции признал проблемы с доступностью газа

Министр Греции Папаставру: Европа столкнулась с проблемами в доступности газа

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Компрессорная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Европа сталкивается с проблемами в доступности газа и высокими ценами после отказа от покупки российского газа, пишет министр окружающей среды и энергетики Греции Ставрос Папаставру в статье для издания Foreign Policy.
"Прогнозы о том, что отказ от зависимости от российского газа нанесет ущерб европейской конкурентоспособности, не оправдались. Тем не менее, доступность по-прежнему остается проблемой. Даже несмотря на то, что оптовые цены на газ упали по сравнению с пиковыми значениями 2022 года, они остаются значительно выше докризисного уровня", - написал Папаставру.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Биржевые цены газа в Европе опустились ниже 400 долларов
Вчера, 10:34
В ноябре прошлого года Греция подписала с США долгосрочный контракт о поставке американского СПГ в Европу во время американо-греческого форума "Шестое партнерство по трансатлантическому сотрудничеству в области энергетики (P-TEC)" в Афинах.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Греции сообщили российским дипломатам об ограничениях, заявило посольство
29 января, 20:26
 
В миреЕвропаГрецияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала