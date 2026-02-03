МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Европа сталкивается с проблемами в доступности газа и высокими ценами после отказа от покупки российского газа, пишет министр окружающей среды и энергетики Греции Ставрос Папаставру в статье для издания Foreign Policy.
"Прогнозы о том, что отказ от зависимости от российского газа нанесет ущерб европейской конкурентоспособности, не оправдались. Тем не менее, доступность по-прежнему остается проблемой. Даже несмотря на то, что оптовые цены на газ упали по сравнению с пиковыми значениями 2022 года, они остаются значительно выше докризисного уровня", - написал Папаставру.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.