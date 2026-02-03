Рейтинг@Mail.ru
10:34 03.02.2026
Биржевые цены газа в Европе опустились ниже 400 долларов
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов теряют почти 6%, и впервые за две недели – с 19 января – опустились ниже 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 390,8 доллара (–6%). А по состоянию на 10.11 мск их стоимость составляет 393 доллара (–5,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 415,6 доллара за тысячу кубометров.
Цены опустились ниже 400 долларов впервые с 19 января. При этом еще 26 января они достигли годового максимума в 530 долларов за тысячу кубометров.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
ЕС опубликовал регламент о запрете импорта газа из России
2 февраля, 15:47
 
Экономика Европа Нидерланды
 
 
