Биржевые цены газа в Европе опустились ниже 400 долларов
Биржевые цены газа в Европе опустились ниже 400 долларов
Биржевые цены газа в Европе опустились ниже 400 долларов
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов теряют почти 6%, и впервые за две недели – с 19 января – опустились ниже 400 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены газа в Европе опустились ниже 400 долларов
Биржевые цены газа в Европе впервые с 19 января опустились ниже 400 долларов