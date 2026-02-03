Рейтинг@Mail.ru
Комиссия по участию России в G20 обсудила председательство США
18:17 03.02.2026 (обновлено: 18:26 03.02.2026)
Комиссия по участию России в G20 обсудила председательство США
Комиссия по участию России в G20 обсудила приоритеты и программу председательства США в "двадцатке" в 2026 году, сообщил Кремль. РИА Новости, 03.02.2026
россия, сша, большая двадцатка, светлана лукаш
Россия, США, Большая двадцатка, Светлана Лукаш
Комиссия по участию России в G20 обсудила председательство США

Комиссия по участию России в G20 обсудила приоритеты председательства США

Флаг России
Флаг России
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Комиссия по участию России в G20 обсудила приоритеты и программу председательства США в "двадцатке" в 2026 году, сообщил Кремль.
Заседание комиссии провела шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
"Предметно обсудили приоритеты и программу председательства США в этом ведущем международном форуме экономического сотрудничества, выстроенную в 2026 году вокруг стержневых направлений обеспечения экономического роста, снижения регуляторной нагрузки, "энергетического изобилия" и инновационного развития", - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Комиссия по участию России в G20 отметила важность координации с США
Россия США Большая двадцатка Светлана Лукаш
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала