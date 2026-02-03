Сборная России по футболу должна участвовать в турнирах ФИФА, заявил Песков

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сборная РФ по футболу должна быть полностью восстановлена в своих правах и принимать участие в соревнованиях по линии ФИФА, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация должна рассмотреть вопрос снятия запрета на участие российских сборных и клубов в международных соревнованиях, и указал на бесполезность санкций. После этого Украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила организацию и ее главу не менять позицию по поводу наложенных по политическим причинам санкций.
"И наши футболисты, и наша сборная должна получить, должна быть полностью восстановлена в своих правах и возможности принимать участие в международных соревнованиях по линии ФИФА. Мы так считаем, считали так с самого начала. И надеемся, что рано или поздно такие обсуждения с ФИФА состоятся", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли позитивный тренд в заявлении Инфантино и можно ли считать его слова попыткой вернуться к принципам олимпизма.