Рейтинг@Mail.ru
Сборная России по футболу должна участвовать в турнирах ФИФА, заявил Песков - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/futbol-2071913599.html
Сборная России по футболу должна участвовать в турнирах ФИФА, заявил Песков
Сборная России по футболу должна участвовать в турнирах ФИФА, заявил Песков - РИА Новости, 03.02.2026
Сборная России по футболу должна участвовать в турнирах ФИФА, заявил Песков
Сборная РФ по футболу должна быть полностью восстановлена в своих правах и принимать участие в соревнованиях по линии ФИФА, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:50:00+03:00
2026-02-03T12:50:00+03:00
спорт
россия
дмитрий песков
джанни инфантино
международная федерация футбола (фифа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569567091_160:0:1280:630_1920x0_80_0_0_dedb58cc63596b0fc63adbef4af376cd.jpg
https://ria.ru/20260203/fifa-2071911321.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569567091_300:0:1140:630_1920x0_80_0_0_1a7556ebb753a5df2d0f525c7310e73b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, россия, дмитрий песков, джанни инфантино, международная федерация футбола (фифа)
Спорт, Россия, Дмитрий Песков, Джанни Инфантино, Международная федерация футбола (ФИФА)
Сборная России по футболу должна участвовать в турнирах ФИФА, заявил Песков

Песков: сборная России по футболу должна участвовать в турнирах ФИФА

© Фото : FIFA Media/XЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : FIFA Media/X
Логотип ФИФА. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сборная РФ по футболу должна быть полностью восстановлена в своих правах и принимать участие в соревнованиях по линии ФИФА, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация должна рассмотреть вопрос снятия запрета на участие российских сборных и клубов в международных соревнованиях, и указал на бесполезность санкций. После этого Украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила организацию и ее главу не менять позицию по поводу наложенных по политическим причинам санкций.
"И наши футболисты, и наша сборная должна получить, должна быть полностью восстановлена в своих правах и возможности принимать участие в международных соревнованиях по линии ФИФА. Мы так считаем, считали так с самого начала. И надеемся, что рано или поздно такие обсуждения с ФИФА состоятся", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли позитивный тренд в заявлении Инфантино и можно ли считать его слова попыткой вернуться к принципам олимпизма.
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Кремле приветствуют слова главы ФИФА о необходимости отмены бана России
Вчера, 12:44
 
СпортРоссияДмитрий ПесковДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала