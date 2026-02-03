Рейтинг@Mail.ru
Бензема перешел в "Аль-Хиляль"
Футбол
 
00:19 03.02.2026
Бензема перешел в "Аль-Хиляль"
Бензема перешел в "Аль-Хиляль"
Обладатель "Золотого мяча" французский футболист Карим Бензема перешел из саудовского "Аль-Иттихада" в саудовский "Аль-Хиляль", сообщается в аккаунте нового... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
испания
саудовская аравия
Бензема перешел в "Аль-Хиляль"

Бензема перешел в "Аль-Хиляль", подписав контракт до 2027 года

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Обладатель "Золотого мяча" французский футболист Карим Бензема перешел из саудовского "Аль-Иттихада" в саудовский "Аль-Хиляль", сообщается в аккаунте нового клуба игрока в соцсети Х.
По информации СМИ, соглашение с 38-летним нападающим рассчитано до лета 2027 года.
В текущем сезоне француз сыграл за "Аль-Иттихад" 21 матч и забил 16 голов. "Аль-Хиляль" лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, опережая "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, на одно очко. На фоне новостей о готовящемся переходе Бензема португалец, по информации СМИ, бойкотировал матч своей команды в понедельник. По мнению Роналду, "Аль-Наср" получает недостаточно инвестиций от властей страны по сравнению с другими лидерами чемпионата.
Бензема выступал за "Аль-Иттихад" с лета 2023 года, куда перешел из мадридского "Реала" после 14 лет в клубе. Вместе со "сливочными" Бензема пять раз выиграл Лигу чемпионов, четыре раза - чемпионат Испании, трижды - Кубок Испании.
Футбол
 
