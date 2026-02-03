ФТС предупредила о нестабильной работе пункта пропуска на эстонской границе

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Нестабильная работа пункта пропуска со стороны Эстонии наблюдается на российско-эстонском участке границы, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Отмечается, что нестабильный прием транспортных средств отмечается и в течение последних трех суток. Добавляется, что таможенный пост МАПП Шумилкино со стороны России работает в штатном режиме.