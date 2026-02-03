https://ria.ru/20260203/fts-2072060662.html
ФТС предупредила о нестабильной работе пункта пропуска на эстонской границе
Нестабильная работа пункта пропуска со стороны Эстонии наблюдается на российско-эстонском участке границы, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России. РИА Новости, 03.02.2026
