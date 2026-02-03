Рейтинг@Mail.ru
ФТС предупредила о нестабильной работе пункта пропуска на эстонской границе - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:41 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/fts-2072060662.html
ФТС предупредила о нестабильной работе пункта пропуска на эстонской границе
ФТС предупредила о нестабильной работе пункта пропуска на эстонской границе - РИА Новости, 03.02.2026
ФТС предупредила о нестабильной работе пункта пропуска на эстонской границе
Нестабильная работа пункта пропуска со стороны Эстонии наблюдается на российско-эстонском участке границы, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T23:41:00+03:00
2026-02-03T23:41:00+03:00
россия
эстония
псковская область
федеральная таможенная служба (фтс россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_f6f389b87dcbeef2c55838066df87b1e.jpg
https://ria.ru/20250916/err-2042223979.html
россия
эстония
псковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3a30cbbaa1d1bb14b20461208d42b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, эстония, псковская область, федеральная таможенная служба (фтс россии), в мире
Россия, Эстония, Псковская область, Федеральная таможенная служба (ФТС России), В мире
ФТС предупредила о нестабильной работе пункта пропуска на эстонской границе

ФТС: на российско-эстонском участке границы наблюдается нестабильная работа

© РИА Новости / Григорий СысоевФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Флаг Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Нестабильная работа пункта пропуска со стороны Эстонии наблюдается на российско-эстонском участке границы, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.
"Вниманию перевозчиков: наблюдается нестабильная работа сопредельной стороны на российско-эстонском участке границы в Псковской области. С 1 февраля 2026 года в Эстонии приостановлен прием транспортных средств, следующих через МАПП Шумилкино из России. Первая машина была принята эстонской стороной 2 февраля 2026 года в 10.00 часов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нестабильный прием транспортных средств отмечается и в течение последних трех суток. Добавляется, что таможенный пост МАПП Шумилкино со стороны России работает в штатном режиме.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Эстонская партия призвала закрыть контрольную линию на границе с Россией
16 сентября 2025, 14:21
 
РоссияЭстонияПсковская областьФедеральная таможенная служба (ФТС России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала