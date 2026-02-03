Рейтинг@Mail.ru
Россия не отказывалась от контактов с ФРГ, заявили в посольстве в Берлине - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 03.02.2026 (обновлено: 17:41 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/frg-2072005372.html
Россия не отказывалась от контактов с ФРГ, заявили в посольстве в Берлине
Россия не отказывалась от контактов с ФРГ, заявили в посольстве в Берлине - РИА Новости, 03.02.2026
Россия не отказывалась от контактов с ФРГ, заявили в посольстве в Берлине
Решение о разрыве или замораживании связей с Россией было единоличным решением германских властей, РФ не отказывалась от конструктивных контактов, заявило... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T17:33:00+03:00
2026-02-03T17:41:00+03:00
россия
германия
берлин (город)
вольфганг ишингер
сергей лавров
мюнхен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
https://ria.ru/20260202/es-2071801796.html
https://ria.ru/20260130/germaniya-2071149507.html
россия
германия
берлин (город)
мюнхен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, берлин (город), вольфганг ишингер, сергей лавров, мюнхен
Россия, Германия, Берлин (город), Вольфганг Ишингер, Сергей Лавров, Мюнхен
Россия не отказывалась от контактов с ФРГ, заявили в посольстве в Берлине

Посольство РФ назвало разрыв связей с Россией единоличным решением властей ФРГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Решение о разрыве или замораживании связей с Россией было единоличным решением германских властей, РФ не отказывалась от конструктивных контактов, заявило посольство России в Берлине в комментарии в связи с заявлением председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера.
Ранее Ишингер заявил агентству DPA, что российская сторона якобы не проявляет интереса к участию в конференции, а посольство России не присылает заявок на участие. По его мнению, это якобы показывает "полное отсутствие интереса к конструктивным переговорам".
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
МИД России призвал Германию не говорить языком ультиматумов
2 февраля, 20:32
"С удивлением узнали от председателя Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности господина В. Ишингера, что российская сторона якобы не проявляет интереса к участию в конференции, а посольство России не присылает заявок на участие", - заявили в российском диппредставительстве.
В посольстве напомнили, что и до 2022 года не обращались в секретариат МКБ с какими-либо заявками, а лишь переадресовывали приглашения российским представителям в соответствии с установленной практикой.
"Российская сторона, включая посольство России в Берлине, никогда не отказывалась от "конструктивных контактов" с германскими партнерами. Решение о разрыве или замораживании политических, межпарламентских, межведомственных и межобщественных связей было единоличным решением германских властей в рамках пресловутой "смены эпох". Этот курс продолжен нынешним федеральным правительством ФРГ", - говорится в заявлении посольства РФ.
"Со своей стороны всегда готовы к контактам и диалогу, в том числе лично с господином В. Ишингером в любое удобное для него время", - подчеркнули в посольстве.
Ранее четырем корреспондентам РИА Новости отказали в аккредитации на конференцию по безопасности в Мюнхене, которая пройдет 13-15 февраля, сославшись на "недостаток мест" в пресс-центре.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Мюнхенская конференция по безопасности полностью дискредитировала себя. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
МИД: Россия не будет уговаривать ФРГ возобновить энергосотрудничество
30 января, 09:56
 
РоссияГерманияБерлин (город)Вольфганг ИшингерСергей ЛавровМюнхен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала