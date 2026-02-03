https://ria.ru/20260203/frg-2072005372.html
Россия не отказывалась от контактов с ФРГ, заявили в посольстве в Берлине
Решение о разрыве или замораживании связей с Россией было единоличным решением германских властей, РФ не отказывалась от конструктивных контактов, заявило... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T17:33:00+03:00
2026-02-03T17:33:00+03:00
2026-02-03T17:41:00+03:00
БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости.
Решение о разрыве или замораживании связей с Россией было единоличным решением германских властей, РФ не отказывалась от конструктивных контактов, заявило посольство России
в Берлине в комментарии в связи с заявлением председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера.
Ранее Ишингер
заявил агентству DPA, что российская сторона якобы не проявляет интереса к участию в конференции, а посольство России
не присылает заявок на участие. По его мнению, это якобы показывает "полное отсутствие интереса к конструктивным переговорам".
"С удивлением узнали от председателя Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности господина В. Ишингера, что российская сторона якобы не проявляет интереса к участию в конференции, а посольство России не присылает заявок на участие", - заявили в российском диппредставительстве.
В посольстве напомнили, что и до 2022 года не обращались в секретариат МКБ с какими-либо заявками, а лишь переадресовывали приглашения российским представителям в соответствии с установленной практикой.
"Российская сторона, включая посольство России в Берлине
, никогда не отказывалась от "конструктивных контактов" с германскими партнерами. Решение о разрыве или замораживании политических, межпарламентских, межведомственных и межобщественных связей было единоличным решением германских властей в рамках пресловутой "смены эпох". Этот курс продолжен нынешним федеральным правительством ФРГ", - говорится в заявлении посольства РФ.
"Со своей стороны всегда готовы к контактам и диалогу, в том числе лично с господином В. Ишингером в любое удобное для него время", - подчеркнули в посольстве.
Ранее четырем корреспондентам РИА Новости отказали в аккредитации на конференцию по безопасности в Мюнхене
, которая пройдет 13-15 февраля, сославшись на "недостаток мест" в пресс-центре.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявлял, что Мюнхенская конференция по безопасности полностью дискредитировала себя. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.