Россия не отказывалась от контактов с ФРГ, заявили в посольстве в Берлине

БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Решение о разрыве или замораживании связей с Россией было единоличным решением германских властей, РФ не отказывалась от конструктивных контактов, заявило Решение о разрыве или замораживании связей с Россией было единоличным решением германских властей, РФ не отказывалась от конструктивных контактов, заявило посольство России в Берлине в комментарии в связи с заявлением председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера.

Ранее Ишингер заявил агентству DPA, что российская сторона якобы не проявляет интереса к участию в конференции, а посольство России не присылает заявок на участие. По его мнению, это якобы показывает "полное отсутствие интереса к конструктивным переговорам".

"С удивлением узнали от председателя Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности господина В. Ишингера, что российская сторона якобы не проявляет интереса к участию в конференции, а посольство России не присылает заявок на участие", - заявили в российском диппредставительстве.

В посольстве напомнили, что и до 2022 года не обращались в секретариат МКБ с какими-либо заявками, а лишь переадресовывали приглашения российским представителям в соответствии с установленной практикой.

"Российская сторона, включая посольство России в Берлине , никогда не отказывалась от "конструктивных контактов" с германскими партнерами. Решение о разрыве или замораживании политических, межпарламентских, межведомственных и межобщественных связей было единоличным решением германских властей в рамках пресловутой "смены эпох". Этот курс продолжен нынешним федеральным правительством ФРГ", - говорится в заявлении посольства РФ.

"Со своей стороны всегда готовы к контактам и диалогу, в том числе лично с господином В. Ишингером в любое удобное для него время", - подчеркнули в посольстве.

Ранее четырем корреспондентам РИА Новости отказали в аккредитации на конференцию по безопасности в Мюнхене , которая пройдет 13-15 февраля, сославшись на "недостаток мест" в пресс-центре.