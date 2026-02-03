Италия хочет вернуть первоначальный вид фреске ангела с лицом Мелони

РИМ, 3 фев - РИА Новости. Ватикан выступил за возвращение первоначального облика фрески с изображением ангела в римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина, которой реставратор придал черты лица премьер-министра Италии Джорджи Мелони, сообщает газета Repubblica.

C инициативой привести произведение в первоначальный вид выступил непосредственно глава прихода монсеньор Даниэле Микелетти. В телефонном разговоре с техническими специалистам он пришел к выводу, что выходом из щекотливого положения станет изменение изображения. По инициативе министра культуры Италии Алессандро Джули начаты архивные исследования, касающиеся документации по оформлению капеллы Распятия, где в 2000 году была создана эта работа.

Как отмечает Repubblica, последнее вмешательство было осуществлено непрофессиональным реставратором и завершилось в конце прошлого года. Ангел с лицом Мелони был виден публике с декабря, но скандальную известность приобрел только на минувших выходных.

Епархия Рима отказалась от комментариев журналистам. Корреспонденту РИА Новости предложили написать письменный запрос и дожидаться ответа, как "делают остальные".

Изображение ангела, поразительно напоминающего Мелони, появилось после реставрационных работ в одной из старейших христианских базилик итальянской столицы. Громкая новость о церкви неподалеку от Палаты депутатов и правительственного Дворца Киджи привела к разбирательству со стороны министерства культуры Италии и епархии Рима.

Министерство поручило техническим специалистам проверить, подавался ли официальный запрос на реставрацию в 2023 году, и соответствует ли нынешний облик херувима согласованной документации или изменен при недавних работах. Епархия Рима в субботу заявила, что изменение лица стало инициативой реставратора и не было доведено до сведения ответственных органов.

В капелле бюст короля Умберто II венчает фреска с изображением двух ангелов; один приобрел черты Мелони со светлыми вьющимися волосами. Изменения внес волонтер церкви, а не профессиональный реставратор. По информации местных СМИ, в прошлом он был активистом ультраправого движения, "наследником" которого считается партия " Братья Италии " под руководством Мелони.