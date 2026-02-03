Рейтинг@Mail.ru
Италия хочет вернуть первоначальный вид фреске ангела с лицом Мелони - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/freska-2071983330.html
Италия хочет вернуть первоначальный вид фреске ангела с лицом Мелони
Италия хочет вернуть первоначальный вид фреске ангела с лицом Мелони - РИА Новости, 03.02.2026
Италия хочет вернуть первоначальный вид фреске ангела с лицом Мелони
Ватикан выступил за возвращение первоначального облика фрески с изображением ангела в римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина, которой реставратор придал черты... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T16:17:00+03:00
2026-02-03T16:17:00+03:00
в мире
рим
италия
ватикан
джорджа мелони
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071887293_0:0:2003:1127_1920x0_80_0_0_18dbbbf699b7e043d96c923fb94ac7a4.jpg
https://ria.ru/20260202/fontan-2071625659.html
https://ria.ru/20260201/rim-2071545337.html
https://ria.ru/20260202/italiya-2071663995.html
рим
италия
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071887293_198:0:2003:1354_1920x0_80_0_0_26c3bd150c9b6cd01e4ea9c212719945.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рим, италия, ватикан, джорджа мелони
В мире, Рим, Италия, Ватикан, Джорджа Мелони
Италия хочет вернуть первоначальный вид фреске ангела с лицом Мелони

Repubblica: Италия хочет вернуть первоначальный вид фреске ангела с лицом Мелони

© РИА Новости / Александр Логунов | Перейти в медиабанкФреска в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме
Фреска в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Александр Логунов
Перейти в медиабанк
Фреска в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 3 фев - РИА Новости. Ватикан выступил за возвращение первоначального облика фрески с изображением ангела в римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина, которой реставратор придал черты лица премьер-министра Италии Джорджи Мелони, сообщает газета Repubblica.
C инициативой привести произведение в первоначальный вид выступил непосредственно глава прихода монсеньор Даниэле Микелетти. В телефонном разговоре с техническими специалистам он пришел к выводу, что выходом из щекотливого положения станет изменение изображения. По инициативе министра культуры Италии Алессандро Джули начаты архивные исследования, касающиеся документации по оформлению капеллы Распятия, где в 2000 году была создана эта работа.
Фонтан Треви в Риме - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Итальянцы недовольны платным доступом к фонтану Треви в Риме
2 февраля, 08:30
Как отмечает Repubblica, последнее вмешательство было осуществлено непрофессиональным реставратором и завершилось в конце прошлого года. Ангел с лицом Мелони был виден публике с декабря, но скандальную известность приобрел только на минувших выходных.
Епархия Рима отказалась от комментариев журналистам. Корреспонденту РИА Новости предложили написать письменный запрос и дожидаться ответа, как "делают остальные".
Изображение ангела, поразительно напоминающего Мелони, появилось после реставрационных работ в одной из старейших христианских базилик итальянской столицы. Громкая новость о церкви неподалеку от Палаты депутатов и правительственного Дворца Киджи привела к разбирательству со стороны министерства культуры Италии и епархии Рима.
Министерство поручило техническим специалистам проверить, подавался ли официальный запрос на реставрацию в 2023 году, и соответствует ли нынешний облик херувима согласованной документации или изменен при недавних работах. Епархия Рима в субботу заявила, что изменение лица стало инициативой реставратора и не было доведено до сведения ответственных органов.
Фреска в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Епархия Рима удивилась нарисованному декоратором "лику" премьера Италии
1 февраля, 13:49
В капелле бюст короля Умберто II венчает фреска с изображением двух ангелов; один приобрел черты Мелони со светлыми вьющимися волосами. Изменения внес волонтер церкви, а не профессиональный реставратор. По информации местных СМИ, в прошлом он был активистом ультраправого движения, "наследником" которого считается партия "Братья Италии" под руководством Мелони. Епархия Рима в субботу заявила, что изменение лица херувима стало инициативой реставратора и не было доведено до сведения ответственных органов.
Автор скандальной работы в вышедшем накануне телешоу заявил, что Мелони якобы явилась ему "во сне, одетая в белое", и приказала нарисовать себя в образе ангела.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Италии могут ужесточить наказание для участников уличных беспорядков
2 февраля, 12:24
 
В миреРимИталияВатиканДжорджа Мелони
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала