18:00 03.02.2026
СМИ: прокуратура просит сохранить в силе запрет Ле Пен на участие в выборах
в мире, париж, франция, марин ле пен, европарламент
В мире, Париж, Франция, Марин Ле Пен, Европарламент
ПАРИЖ, 3 фев - РИА Новости. Французская прокуратура будет добиваться сохранения в силе приговора в отношении главы парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента и запрета ей избираться в органы государственной власти, сообщает во вторник газета Figaro.
Апелляционный суд Парижа рассматривает в настоящее время апелляцию Ле Пен на приговор от 31 марта 2025 года по делу о растрате средств Европейского парламента (ЕП), согласно которому ее и некоторых депутатов от партии признали виновными в создании централизованной системы отмывания денег ЕП. Ранее глава "Национального объединения" Жордан Барделла заявлял, что многие граждане Франции не поймут власти страны, если Ле Пен запретят баллотироваться на пост президента в 2027 году.
"Прокуратура будет добиваться (сохранения для Ле Пен - ред.) "запрета на избрание в органы власти" в ходе апелляционного процесса по делу о парламентских помощниках партии "Национальное объединение", на котором решается судьба участия Ле Пен в президентских выборах (2027 года - ред.)", - пишет издание.
Сторона обвинения также осудила "политизацию" процесса Ле Пен и стратегию стороны защиты, которая, по мнению прокуратуры, была основана на делегитимизации системы разделения властей Франции и ложном утверждении в том, что судебная власть якобы хочет противостоять воле граждан страны, уточняет Figaro.
"Нет смысла поддерживать ложное напряжение, мы попросим вас (суд - ред.) в основном подтвердить уголовную ответственность, установленную судом первой инстанции и, конечно же, будет запрошено (сохранение - ред.) запрета на избрание в органы государственной власти", - приводит газета фрагмент текста грядущего выступления заместителя прокурора апелляционной инстанции Тьерри Рамонатшо, который есть в распоряжении издания.
Апелляционный суд Парижа начал 13 января рассмотрение апелляции Марин Ле Пен на приговор суда по делу о хищении средств Европарламента от 31 марта 2025 года, по которому ей запрещено избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.
Слушания по апелляции продлятся до 12 февраля. Сама Ле Пен ранее заявляла, что решение по ее делу, вероятно, будет вынесено летом. Политик неоднократно заявляла, что в случае оправдательного приговора она будет участвовать в выборах, в противном случае партию "Национальное объединение" будет представлять Барделла.
