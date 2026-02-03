Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Финляндии дерзко высказалась о Путине - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/finlyandiya-2071898761.html
Глава МИД Финляндии дерзко высказалась о Путине
Глава МИД Финляндии дерзко высказалась о Путине - РИА Новости, 03.02.2026
Глава МИД Финляндии дерзко высказалась о Путине
Телефонный разговор европейских лидеров с президентом России Владимиром Путиным пошлет неправильный сигнал, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, чьи... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:05:00+03:00
2026-02-03T12:05:00+03:00
россия
в мире
финляндия
владимир путин
фридрих мерц
москва
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992995296_0:0:2752:1548_1920x0_80_0_0_19bf806629e88c03c33b6950ab579f76.jpg
https://ria.ru/20260203/plan-2071870454.html
https://ria.ru/20260203/zelenskiy-2071861590.html
россия
финляндия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992995296_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1509a654ab31eba5c4ba37f76c11b839.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, финляндия, владимир путин, фридрих мерц, москва, эммануэль макрон
Россия, В мире, Финляндия, Владимир Путин, Фридрих Мерц, Москва, Эммануэль Макрон
Глава МИД Финляндии дерзко высказалась о Путине

Глава МИД Финляндии Валтонен: звонок Путину пошлет неправильный сигнал

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Телефонный разговор европейских лидеров с президентом России Владимиром Путиным пошлет неправильный сигнал, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, чьи слова передает Die Welt.
«
"Звонок европейцев Путину сейчас пошлет совершенно неправильный сигнал", — заявила она.
Британские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
СМИ раскрыли новый план Запада и Украины против России
Вчера, 10:25
По ее мнению, перед разговором европейские главы должны совместно согласовать тему разговора, а сам звонок не будет означать примирение с Россией.
В последние время лидеры стран Евросоюза все чаще говорят о необходимости возобновить диалог с Москвой. В январе канцлер Германии Фридрих Мерц не только выразил надежду на восстановление отношений, но и назвал Россию европейской страной. Перед этим к переговорам призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава российского МИД Сергей Лавров расценил его заявление как работу на публику.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
СМИ раскрыли, что произойдет на встрече в Абу-Даби из-за Зеленского
Вчера, 09:46
 
РоссияВ миреФинляндияВладимир ПутинФридрих МерцМоскваЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала