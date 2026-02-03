Глава МИД Финляндии дерзко высказалась о Путине

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Телефонный разговор европейских лидеров с президентом России Владимиром Путиным пошлет неправильный сигнал, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, чьи слова передает Die Welt.
«
"Звонок европейцев Путину сейчас пошлет совершенно неправильный сигнал", — заявила она.
По ее мнению, перед разговором европейские главы должны совместно согласовать тему разговора, а сам звонок не будет означать примирение с Россией.
В последние время лидеры стран Евросоюза все чаще говорят о необходимости возобновить диалог с Москвой. В январе канцлер Германии Фридрих Мерц не только выразил надежду на восстановление отношений, но и назвал Россию европейской страной. Перед этим к переговорам призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава российского МИД Сергей Лавров расценил его заявление как работу на публику.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.