В Кремле приветствуют слова главы ФИФА о необходимости отмены бана России
В Кремле приветствуют слова главы ФИФА о необходимости отмены бана России
В Кремле видели заявления президента ФИФА Джанни Инфантино о необходимости отмены бана России и приветствуют их, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:44:00+03:00
