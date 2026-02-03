Рейтинг@Mail.ru
В Кремле приветствуют слова главы ФИФА о необходимости отмены бана России - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 03.02.2026 (обновлено: 12:58 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/fifa-2071911321.html
В Кремле приветствуют слова главы ФИФА о необходимости отмены бана России
В Кремле приветствуют слова главы ФИФА о необходимости отмены бана России - РИА Новости, 03.02.2026
В Кремле приветствуют слова главы ФИФА о необходимости отмены бана России
В Кремле видели заявления президента ФИФА Джанни Инфантино о необходимости отмены бана России и приветствуют их, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:44:00+03:00
2026-02-03T12:58:00+03:00
россия
джанни инфантино
дмитрий песков
международная федерация футбола (фифа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569567120_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_7bf05ab17c32bcff86426d610bb71c5b.jpg
https://ria.ru/20260203/futbol-2071913599.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569567120_105:0:945:630_1920x0_80_0_0_b264a83beefe08fbba25e790754c06f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, джанни инфантино, дмитрий песков, международная федерация футбола (фифа)
Россия, Джанни Инфантино, Дмитрий Песков, Международная федерация футбола (ФИФА)
В Кремле приветствуют слова главы ФИФА о необходимости отмены бана России

Песков: Кремль приветствует слова главы ФИФА о необходимости отмены бана России

© официальный твиттер FIFA MediaЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© официальный твиттер FIFA Media
Логотип ФИФА. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Кремле видели заявления президента ФИФА Джанни Инфантино о необходимости отмены бана России и приветствуют их, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Инфантино заявил, что организация должна рассмотреть вопрос снятия запрета на участие российских сборных и клубов в международных соревнованиях, и указал на бесполезность санкций.
"То, что по крайней мере уже появились рассуждения на этот счет, это, конечно, хорошо. Да, мы видели эти заявления, мы их приветствуем. Действительно, об этом давно пора подумать. Никогда не нужно было ни политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма, ни футбол тем более. Конечно же, пора подумать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли позитивный тренд в заявлении Инфантино и можно ли считать его слова попыткой вернуться к принципам олимпизма.
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Сборная России по футболу должна участвовать в турнирах ФИФА, заявил Песков
Вчера, 12:50
 
РоссияДжанни ИнфантиноДмитрий ПесковМеждународная федерация футбола (ФИФА)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала