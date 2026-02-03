https://ria.ru/20260203/evrokomissiya-2071963092.html
В ЕК пока не комментируют ситуацию вокруг ДСНВ, сообщил источник
В ЕК пока не комментируют ситуацию вокруг ДСНВ, сообщил источник - РИА Новости, 03.02.2026
В ЕК пока не комментируют ситуацию вокруг ДСНВ, сообщил источник
В Еврокомиссии пока никак не комментируют ситуацию вокруг ДСНВ, сообщил РИА Новости источник в ЕК. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T15:25:00+03:00
2026-02-03T15:25:00+03:00
2026-02-03T15:25:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
владимир путин
дмитрий песков
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg
https://ria.ru/20260203/peskov-2071914495.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_f6548184b6692cf27607fea592f5af42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, москва, владимир путин, дмитрий песков, еврокомиссия
В мире, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Еврокомиссия
В ЕК пока не комментируют ситуацию вокруг ДСНВ, сообщил источник
РИА Новости: ЕК пока не комментирует ситуацию вокруг ДСНВ