В ЕК пока не комментируют ситуацию вокруг ДСНВ, сообщил источник - РИА Новости, 03.02.2026
15:25 03.02.2026
В ЕК пока не комментируют ситуацию вокруг ДСНВ, сообщил источник
БРЮССЕЛЬ, 3 фев - РИА Новости. В Еврокомиссии пока никак не комментируют ситуацию вокруг ДСНВ, сообщил РИА Новости источник в ЕК.
"На данном этапе нам нечего сказать по этому вопросу", - сказал собеседник агентства.
Срок действия Договора по ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Эта инициатива по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила, сообщил ранее во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков предупредил о последствиях прекращения ДСНВ
