"Ситуация тяжелая": в чем Эстония с перепугу обвинила Россию
08:00 03.02.2026 (обновлено: 08:07 03.02.2026)
"Ситуация тяжелая": в чем Эстония с перепугу обвинила Россию
"Ситуация тяжелая": в чем Эстония с перепугу обвинила Россию
Экономика буксует: ВВП сжимается, туристов мало, железная дорога терпит убытки, а долгосрочная безработица увеличивается. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал... РИА Новости, 03.02.2026
россия, эстония, евросоюз
Россия, Эстония, Евросоюз
"Ситуация тяжелая": в чем Эстония с перепугу обвинила Россию

Зайнуллин: Эстония перекладывает вину с больной головы на здоровую

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
CC BY 2.0 / Finnish Government /
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Светлана Медведева. Экономика буксует: ВВП сжимается, туристов мало, железная дорога терпит убытки, а долгосрочная безработица увеличивается. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал ожидаемо обвинил во всех бедах Россию. Но кое о чем забыл.

Крик отчаяния

Глава правительства признал: в последние годы ситуация крайне тяжелая.
Вид на Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Обошлось дорого": как Прибалтика переживает разрыв с Россией
20 января, 08:00
В 2023 году ВВП сократился на три процента. В 2024-м — на 0,3 процента.
"Именно Россия повлияла на нашу экономику. Эту неопределенность вызвала вовсе не защита Украины", — оправдывался он.
© AP Photo / Pavel GolovkinВечерний Таллин, Эстония
Вечерний Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вечерний Таллин, Эстония

Были зависимы

Это попытка переложить вину с больной головы на здоровую, полагает доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.
Экономика Эстонии во многом была убыточной и существовала в основном за счет дотаций Евросоюза и выгодного взаимодействия с Россией, продолжает он.
"Инфраструктура тоже поддерживалась благодаря низким ценам на энергоносители, которые поставлялись, в общем-то, транзитом через соседнюю страну", — добавляет экономист.
Вдобавок приезжало много россиян. В 2019 году они были на втором месте (12%) после финнов (37%).
Но в сентябре 2022-го Таллин закрыл въезд для российских туристов. Затем прекратилось таможенное сотрудничество.
В феврале 2025 года страны Балтии вышли из энергетического кольца с Россией и Белоруссией (БРЭЛЛ), присоединившись к европейской системе электросетей. Электричество подорожало.
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Единственный ПХГ в Прибалтике заполнен менее, чем на 33%, заявил "Газпром"
27 января, 01:11
"В счетах, например, появились такие статьи, как плата за балансирующую мощность и надежность снабжения", — отметил временный поверенный в делах России в Эстонии Камран Абилов.
Кроме того, Таллин выступал за снижение потолка цен на российскую нефть, против запуска "Северного потока — 2".
© РИА Новости / Сергей Степанов | Перейти в медиабанкПешеходный КПП "Нарва-2" на границе России и Эстонии
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе России и Эстонии - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в медиабанк
Пешеходный КПП "Нарва-2" на границе России и Эстонии

Серьезные потери

И вот результат: в 2023 году Эстония лидировала в ЕС по закрытым предприятиям (27,5%), а в 2024-м столкнулась с самым большим ростом долгосрочной безработицы. Доля тех, кто не может трудоустроиться минимум год, увеличилась на 0,5 процентного пункта — до 1,8%.
Туризм значительно просел. В ноябре 2025-го иностранных гостей было все еще на 13% меньше, чем в допандемийном году.
Без россиян посещаемость гостиниц в восточном уезде Ида-Вирумаа уменьшилась на 120 тысяч в год.
"Российский транзит вносил значительный вклад в грузооборот, но сейчас он практически нулевой, что болезненно отразилось на местных компаниях", — говорит доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Татьяна Асон.
В 2024 году убыток эстонской железной дороги (Eesti Raudtee) составил 30,7 миллиона евро. К 2030-му ждут 50 миллионов.
Руководитель отдела железных дорог Министерства климата Айн Таттер заявлял: для выхода на самоокупаемость нужно перевозить 20-25 миллионов тонн груза. Без России это невозможно.
"Эстонский бизнес пытается переориентироваться на страны ЕС, прежде всего Финляндию, Швецию, Латвию, Германию, — указывает Асон. — Без особого успеха".
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Вооружены до зубов". Шаг Эстонии против России вызвал ярость на Западе
29 января, 20:26
Во втором и третьем кварталах 2025 года ВВП незначительно вырос — на 0,9%, но этого слишком мало для восстановления экономики.
При этом Таллин, несмотря на все проблемы, активно помогает Киеву. С 2022-го — на 815 миллионов евро. В 2026-м — на 0,25% собственного ВВП.
Оборонные расходы в этом году заложили на уровне 5,4% ВВП. Глава МИД Маргус Цахкна не скрывает: это сильно ударит по экономике.
В общем, сами виноваты. Но по привычке проклинают Москву.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги на здании посольства Эстонии в Москве
Флаги на здании посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги на здании посольства Эстонии в Москве
 
Россия Эстония Евросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала