"Ситуация тяжелая": в чем Эстония с перепугу обвинила Россию

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Светлана Медведева. Экономика буксует: ВВП сжимается, туристов мало, железная дорога терпит убытки, а долгосрочная безработица увеличивается. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал ожидаемо обвинил во всех бедах Россию. Но кое о чем забыл.

Крик отчаяния

Глава правительства признал: в последние годы ситуация крайне тяжелая.

В 2023 году ВВП сократился на три процента. В 2024-м — на 0,3 процента.

"Именно Россия повлияла на нашу экономику. Эту неопределенность вызвала вовсе не защита Украины", — оправдывался он.

© AP Photo / Pavel Golovkin Вечерний Таллин, Эстония © AP Photo / Pavel Golovkin Вечерний Таллин, Эстония

Были зависимы

Это попытка переложить вину с больной головы на здоровую, полагает доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

Экономика Эстонии во многом была убыточной и существовала в основном за счет дотаций Евросоюза и выгодного взаимодействия с Россией, продолжает он.

"Инфраструктура тоже поддерживалась благодаря низким ценам на энергоносители, которые поставлялись, в общем-то, транзитом через соседнюю страну", — добавляет экономист.

Вдобавок приезжало много россиян. В 2019 году они были на втором месте (12%) после финнов (37%).

Но в сентябре 2022-го Таллин закрыл въезд для российских туристов. Затем прекратилось таможенное сотрудничество.

В феврале 2025 года страны Балтии вышли из энергетического кольца с Россией и Белоруссией (БРЭЛЛ), присоединившись к европейской системе электросетей. Электричество подорожало.

"В счетах, например, появились такие статьи, как плата за балансирующую мощность и надежность снабжения", — отметил временный поверенный в делах России в Эстонии Камран Абилов.

Кроме того, Таллин выступал за снижение потолка цен на российскую нефть, против запуска "Северного потока — 2".

Серьезные потери

И вот результат: в 2023 году Эстония лидировала в ЕС по закрытым предприятиям (27,5%), а в 2024-м столкнулась с самым большим ростом долгосрочной безработицы. Доля тех, кто не может трудоустроиться минимум год, увеличилась на 0,5 процентного пункта — до 1,8%.

Туризм значительно просел. В ноябре 2025-го иностранных гостей было все еще на 13% меньше, чем в допандемийном году.

Без россиян посещаемость гостиниц в восточном уезде Ида-Вирумаа уменьшилась на 120 тысяч в год.

"Российский транзит вносил значительный вклад в грузооборот, но сейчас он практически нулевой, что болезненно отразилось на местных компаниях", — говорит доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Татьяна Асон.

В 2024 году убыток эстонской железной дороги (Eesti Raudtee) составил 30,7 миллиона евро. К 2030-му ждут 50 миллионов.

Руководитель отдела железных дорог Министерства климата Айн Таттер заявлял: для выхода на самоокупаемость нужно перевозить 20-25 миллионов тонн груза. Без России это невозможно.

"Эстонский бизнес пытается переориентироваться на страны ЕС, прежде всего Финляндию, Швецию, Латвию, Германию, — указывает Асон. — Без особого успеха".

Во втором и третьем кварталах 2025 года ВВП незначительно вырос — на 0,9%, но этого слишком мало для восстановления экономики.

При этом Таллин, несмотря на все проблемы, активно помогает Киеву. С 2022-го — на 815 миллионов евро. В 2026-м — на 0,25% собственного ВВП.

Оборонные расходы в этом году заложили на уровне 5,4% ВВП. Глава МИД Маргус Цахкна не скрывает: это сильно ударит по экономике.