Глава генштаба Франции призвал укрепить ВМС

Необходимость таких усилий генерал обосновал тем, что, по его мнению, грядущие боевые действия будут "сложными", и Франции для участия в них потребуется большое количество вооружений, которых сейчас у страны недостаточно. Генерал Мандон не сказал, с кем в будущем Париж может вести боевые действия, однако добавил, что в настоящий момент стране надо готовиться к "возможному возвращению к войне", говорится в материале.