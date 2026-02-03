Рейтинг@Mail.ru
Глава генштаба Франции призвал укрепить ВМС - РИА Новости, 03.02.2026
18:46 03.02.2026 (обновлено: 19:03 03.02.2026)
Глава генштаба Франции призвал укрепить ВМС
Глава генштаба Франции призвал укрепить ВМС
Начальник генштаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявил во вторник, что стране необходимо укрепить военно-морские силы (ВМС) на фоне нехватки... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T18:46:00+03:00
2026-02-03T19:03:00+03:00
в мире, франция, россия, москва, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, Франция, Россия, Москва, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Глава генштаба Франции призвал укрепить ВМС

Reuters: глава генштаба Франции Мандон призвал укрепить ВМС

© AP Photo / Pool/Julien de RosaГлава генштаба французских ВС Фабьен Мандон
Глава генштаба французских ВС Фабьен Мандон - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Pool/Julien de Rosa
Глава генштаба французских ВС Фабьен Мандон. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 фев - РИА Новости. Начальник генштаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявил во вторник, что стране необходимо укрепить военно-морские силы (ВМС) на фоне нехватки военных кораблей и боевых ракет на борту уже несущих службу судов, сообщает агентство Рейтер.
"Количество военных кораблей (у Франции - ред.) на сегодняшний день и, особенно, количество ракет на борту, являются недостаточными. Именно в этих областях потребуются усилия (по укреплению ВМС - ред.) в будущем", - приводит агентство слова генерала Мандона, сказанные на конференции в Париже, посвященной развитию военно-морских сил страны.
Необходимость таких усилий генерал обосновал тем, что, по его мнению, грядущие боевые действия будут "сложными", и Франции для участия в них потребуется большое количество вооружений, которых сейчас у страны недостаточно. Генерал Мандон не сказал, с кем в будущем Париж может вести боевые действия, однако добавил, что в настоящий момент стране надо готовиться к "возможному возвращению к войне", говорится в материале.
Начальник генштаба французских ВС заявил 18 ноября 2025 года, что Франция должна быть готова "терять своих детей" и "страдать экономически" для сдерживания якобы российской угрозы. До этого он заявлял, что Франция "как следует" готовится к военным угрозам, а ее вооруженные силы должны быть готовы к возможному столкновению стран НАТО с Россией. Генерал также бездоказательно обвинял Москву в дестабилизации ситуации в стране с связи с нашествием постельных клопов.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Французский флаг во время учений - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Глава МО Франции объяснила слова главы генштаба о готовности терять детей
20 ноября 2025, 18:02
 
