У ЕС нет понимания, когда может возникнуть спор с США, заявила Каллас
У ЕС нет понимания, когда может возникнуть спор с США, заявила Каллас - РИА Новости, 03.02.2026
У ЕС нет понимания, когда может возникнуть спор с США, заявила Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас признала на конференции в Норвегии, что у ЕС нет понимания, когда с США может возникнуть следующий спор насчет Гренландии. РИА Новости, 03.02.2026
У ЕС нет понимания, когда может возникнуть спор с США, заявила Каллас
