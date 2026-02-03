Рейтинг@Mail.ru
У ЕС нет понимания, когда может возникнуть спор с США, заявила Каллас - РИА Новости, 03.02.2026
14:30 03.02.2026
У ЕС нет понимания, когда может возникнуть спор с США, заявила Каллас
У ЕС нет понимания, когда может возникнуть спор с США, заявила Каллас

© REUTERS / Liesa JohannssenГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас
БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас признала на конференции в Норвегии, что у ЕС нет понимания, когда с США может возникнуть следующий спор насчет Гренландии.
"Напряжённость ниже, чем была несколько недель назад… Однако остаётся мало ясности относительно того, что будет дальше или когда может возникнуть следующий спор. Поэтому я повторю то, что сказала тогда: Европейский союз стоит на стороне Гренландии. Мы стоим на стороне нашего государства-члена - Дании, и мы стоим на стороне Устава ООН. Будущие договорённости - это вопрос, который должны решать гренландцы и Дания", - сказала она.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
МИД назвал причину кризиса вокруг Гренландии
