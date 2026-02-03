Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС пошел по китайскому сценарию для сокращения зависимости от США - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/es-2071928437.html
СМИ: ЕС пошел по китайскому сценарию для сокращения зависимости от США
СМИ: ЕС пошел по китайскому сценарию для сокращения зависимости от США - РИА Новости, 03.02.2026
СМИ: ЕС пошел по китайскому сценарию для сокращения зависимости от США
Европейские чиновники решили прибегнуть к своему опыту сокращения зависимости от Китая уже в отношениях с США, пишет издание Politico. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T13:38:00+03:00
2026-02-03T13:38:00+03:00
в мире
сша
индия
европа
politico
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20260201/rossiya-2071418431.html
https://ria.ru/20260131/tramp-2071441839.html
сша
индия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, индия, европа, politico, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Индия, Европа, Politico, Евросоюз, Еврокомиссия
СМИ: ЕС пошел по китайскому сценарию для сокращения зависимости от США

Politico: ЕС пошел по китайскому сценарию для сокращения зависимости от США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Европейские чиновники решили прибегнуть к своему опыту сокращения зависимости от Китая уже в отношениях с США, пишет издание Politico.
"Усилия по уменьшению европейской зависимости от США набирают обороты: от указов, запрещающих должностным лицам использование американских сервисов для видеоконференций, до торговых сделок с такими странами, как Индия, и рывку к диверсификации поставок энергоресурсов в Европу. Представители ЕС подчеркнули, что подобные меры больше похожи на "сокращение рисков" в отношениях с США, чем на "расставание"... До недавнего времени оба выражения обычно применялись к усилиям европейцев по сокращению зависимости от Китая", - говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Россия сделала это: США и Европа пропустили болезненный удар от Москвы
1 февраля, 08:00
Под "расставанием" понимается полный разрыв экономических и стратегических связей между странами, уточняет издание. Politico также приводит мнение бывшего главы генерального директората Еврокомиссии по торговле Жан-Люка Демарти, который считает, что у Европы уйдут годы на то, чтобы "отучить себя" от американской помощи в области технологий и вооружений.
"В плане торговли они (США - ред.) представляют значительную часть нашего экспорта. Да, это много, однако это не является вопросом жизни и смерти", - отметил Демарти.
Как пишет издание, для того, чтобы уменьшить зависимость от США, Евросоюз заключил торговые сделки с Южноамериканским общим рынком ("Меркосур"), Индией и Индонезией, а также пересмотрел торговое соглашение с Мексикой.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, рассуждая о зависимости Евросоюза от США, заявил в конце января, что быть счастливым вассалом - одно, а несчастным рабом - несколько другое.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В США раскрыли, какой "сюрприз" Европа подготовила Трампу
31 января, 16:08
 
В миреСШАИндияЕвропаPoliticoЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала