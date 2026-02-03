СМИ: ЕС пошел по китайскому сценарию для сокращения зависимости от США

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Европейские чиновники решили прибегнуть к своему опыту сокращения зависимости от Китая уже в отношениях с США, пишет издание Politico.

"В плане торговли они (США - ред.) представляют значительную часть нашего экспорта. Да, это много, однако это не является вопросом жизни и смерти", - отметил Демарти.