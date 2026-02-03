СМИ: ЕС пошел по китайскому сценарию для сокращения зависимости от США

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Европейские чиновники решили прибегнуть к своему опыту сокращения зависимости от Китая уже в отношениях с США, пишет издание Politico.
"Усилия по уменьшению европейской зависимости от США набирают обороты: от указов, запрещающих должностным лицам использование американских сервисов для видеоконференций, до торговых сделок с такими странами, как Индия, и рывку к диверсификации поставок энергоресурсов в Европу. Представители ЕС подчеркнули, что подобные меры больше похожи на "сокращение рисков" в отношениях с США, чем на "расставание"... До недавнего времени оба выражения обычно применялись к усилиям европейцев по сокращению зависимости от Китая", - говорится в материале.
Под "расставанием" понимается полный разрыв экономических и стратегических связей между странами, уточняет издание. Politico также приводит мнение бывшего главы генерального директората Еврокомиссии по торговле Жан-Люка Демарти, который считает, что у Европы уйдут годы на то, чтобы "отучить себя" от американской помощи в области технологий и вооружений.
"В плане торговли они (США - ред.) представляют значительную часть нашего экспорта. Да, это много, однако это не является вопросом жизни и смерти", - отметил Демарти.
Как пишет издание, для того, чтобы уменьшить зависимость от США, Евросоюз заключил торговые сделки с Южноамериканским общим рынком ("Меркосур"), Индией и Индонезией, а также пересмотрел торговое соглашение с Мексикой.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, рассуждая о зависимости Евросоюза от США, заявил в конце января, что быть счастливым вассалом - одно, а несчастным рабом - несколько другое.
