Эрмитаж обновил уникальную экспозицию итальянской живописи
Культура
Культура
 
14:38 03.02.2026
Эрмитаж обновил уникальную экспозицию итальянской живописи
Эрмитаж обновил уникальную экспозицию итальянской живописи - РИА Новости, 03.02.2026
Эрмитаж обновил уникальную экспозицию итальянской живописи
Государственный Эрмитаж обновил постоянную экспозицию искусства Италии, сообщил музей. РИА Новости, 03.02.2026
ломбардия, италия, леонардо да винчи, рафаэль санти, государственный эрмитаж, ренессанс, новости культуры, культура
Культура, Ломбардия, Италия, Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Государственный Эрмитаж, Ренессанс, Новости культуры, Культура
Эрмитаж обновил уникальную экспозицию итальянской живописи

Эрмитаж обновил уникальную экспозицию искусства Италии с 3 февраля

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Эрмитаж с Дворцового моста в Санкт-Петербурге
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Государственный Эрмитаж обновил постоянную экспозицию искусства Италии, сообщил музей.
"C 3 февраля посетители Эрмитажа увидят значительно обновленную экспозицию искусства Италии. Музей, чья коллекция итальянского искусства является одной из лучших в мире, провел ротацию живописи в трех залах Старого (Большого) Эрмитажа — школы Леонардо да Винчи (№ 215), маньеризма (№ 216) и Рафаэля (№ 229)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ротация произведений в зале, представляющем живопись учеников и последователей Леонардо да Винчи, связана с возвращением в экспозицию картин "Святой Себастьян" и "Святая Екатерина" Бернардино Луини, крупнейшего художника эпохи Ренессанса в Ломбардии.
В коллекции Эрмитажа представлены произведения различных художественных центров Ренессанса, в том числе феррарской школы. В зале № 215 заняла место картина "Сивилла" знаменитого живописца Доссо Досси, придворного мастера герцога Альфонсо I д"Эсте.
Картина "Любовная сцена" Джулио Романо вернулась на свое традиционное место в зале итальянского маньеризма XVI века как выдающийся пример произведений римской школы 1520-1530-х годов и наследия учеников Рафаэля Санти. Соответственно, картина "Обручение святой Екатерины Александрийской" Доменико Беккафуми теперь вновь представлена в экседре зала Рафаэля.
КультураЛомбардияИталияЛеонардо да ВинчиРафаэль СантиГосударственный ЭрмитажРенессансНовости культурыКультура
 
 
