Эрмитаж обновил уникальную экспозицию итальянской живописи
Государственный Эрмитаж обновил постоянную экспозицию искусства Италии, сообщил музей. РИА Новости, 03.02.2026
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Государственный Эрмитаж обновил постоянную экспозицию искусства Италии, сообщил музей.
"C 3 февраля посетители Эрмитажа увидят значительно обновленную экспозицию искусства Италии. Музей, чья коллекция итальянского искусства является одной из лучших в мире, провел ротацию живописи в трех залах Старого (Большого) Эрмитажа — школы Леонардо да Винчи (№ 215), маньеризма (№ 216) и Рафаэля (№ 229)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ротация произведений в зале, представляющем живопись учеников и последователей Леонардо да Винчи, связана с возвращением в экспозицию картин "Святой Себастьян" и "Святая Екатерина" Бернардино Луини, крупнейшего художника эпохи Ренессанса в Ломбардии.
В коллекции Эрмитажа представлены произведения различных художественных центров Ренессанса, в том числе феррарской школы. В зале № 215 заняла место картина "Сивилла" знаменитого живописца Доссо Досси, придворного мастера герцога Альфонсо I д"Эсте.
Картина "Любовная сцена" Джулио Романо вернулась на свое традиционное место в зале итальянского маньеризма XVI века как выдающийся пример произведений римской школы 1520-1530-х годов и наследия учеников Рафаэля Санти. Соответственно, картина "Обручение святой Екатерины Александрийской" Доменико Беккафуми теперь вновь представлена в экседре зала Рафаэля.