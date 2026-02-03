Эрмитаж обновил уникальную экспозицию итальянской живописи

Вид на Эрмитаж с Дворцового моста в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Государственный Эрмитаж обновил постоянную экспозицию искусства Италии, сообщил музей.

"C 3 февраля посетители Эрмитажа увидят значительно обновленную экспозицию искусства Италии. Музей, чья коллекция итальянского искусства является одной из лучших в мире, провел ротацию живописи в трех залах Старого (Большого) Эрмитажа — школы Леонардо да Винчи (№ 215), маньеризма (№ 216) и Рафаэля (№ 229)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ротация произведений в зале, представляющем живопись учеников и последователей Леонардо да Винчи, связана с возвращением в экспозицию картин "Святой Себастьян" и "Святая Екатерина" Бернардино Луини, крупнейшего художника эпохи Ренессанса в Ломбардии.

В коллекции Эрмитажа представлены произведения различных художественных центров Ренессанса, в том числе феррарской школы. В зале № 215 заняла место картина "Сивилла" знаменитого живописца Доссо Досси, придворного мастера герцога Альфонсо I д"Эсте.