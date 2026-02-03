https://ria.ru/20260203/er-2071943841.html
ЕР проведет благотворительную акцию "Тепло для Героя" для бойцов СВО
ЕР проведет благотворительную акцию "Тепло для Героя" для бойцов СВО
ЕР проведет благотворительную акцию "Тепло для Героя" для бойцов СВО
"Единая Россия" в четвертый раз проведет благотворительную акцию "Тепло для Героя" ко Дню защитника Отечества, сообщили в Telegram-канале партии. РИА Новости, 03.02.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071944236_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_78d264b2a291a891fd49655103f92e98.jpg
https://ria.ru/20260201/svo-2071223931.html
ЕР проведет благотворительную акцию "Тепло для Героя" для бойцов СВО
ЕР проведет благотворительную акцию ко Дню защитника Отечества для бойцов СВО
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости.
"Единая Россия" в четвертый раз проведет благотворительную акцию "Тепло для Героя" ко Дню защитника Отечества, сообщили
в Telegram-канале партии.
"Единая Россия" в четвертый раз проведет благотворительную акцию "Тепло для Героя". Ее ко Дню защитника организуют активисты партпроекта "Старшее поколение" - они соберут теплые вещи, продукты, подарки и письма с поздравлениями для бойцов специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помощь передадут в зону СВО и в госпитали министерства обороны, где военнослужащие проходят лечение.
"Акция "Тепло для Героя" направлена на поддержку участников СВО и их семей. С каждым годом к ней присоединяются все больше неравнодушных людей: за прошедшие три года 888 тысяч человек приняли участие в акции, собрали более миллиона писем и подарков, оказана адресная помощь порядка 30 тысячам семей бойцов", - отметила координатор партпроекта "Старшее поколение", сенатор Галина Карелова, чьи слова приводятся в сообщении.