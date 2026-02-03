Рейтинг@Mail.ru
ЕР проведет благотворительную акцию "Тепло для Героя" для бойцов СВО - РИА Новости, 03.02.2026
14:34 03.02.2026
ЕР проведет благотворительную акцию "Тепло для Героя" для бойцов СВО
"Единая Россия" в четвертый раз проведет благотворительную акцию "Тепло для Героя" ко Дню защитника Отечества, сообщили в Telegram-канале партии. РИА Новости, 03.02.2026
ЕР проведет благотворительную акцию "Тепло для Героя" для бойцов СВО

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "Единая Россия" в четвертый раз проведет благотворительную акцию "Тепло для Героя" ко Дню защитника Отечества, сообщили в Telegram-канале партии.
"Единая Россия" в четвертый раз проведет благотворительную акцию "Тепло для Героя". Ее ко Дню защитника организуют активисты партпроекта "Старшее поколение" - они соберут теплые вещи, продукты, подарки и письма с поздравлениями для бойцов специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помощь передадут в зону СВО и в госпитали министерства обороны, где военнослужащие проходят лечение.
"Акция "Тепло для Героя" направлена на поддержку участников СВО и их семей. С каждым годом к ней присоединяются все больше неравнодушных людей: за прошедшие три года 888 тысяч человек приняли участие в акции, собрали более миллиона писем и подарков, оказана адресная помощь порядка 30 тысячам семей бойцов", - отметила координатор партпроекта "Старшее поколение", сенатор Галина Карелова, чьи слова приводятся в сообщении.
Волонтеры приделывают к носилкам ручки - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Спасли тысячу жизней". Что придумали для фронта волонтеры из Москвы
1 февраля, 08:00
 
