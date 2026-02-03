Джим Керри предрек скандал с Эпштейном в 2016 году. Что рассказал актер?

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В 2016-м на церемонии вручения "Золотого глобуса" Джим Керри произнес короткую речь, которую зал встретил смехом. Сегодня — после публикации файлов Эпштейна, череды скандалов с Харви Вайнштейном и P. Diddy — те же самые слова звучат совсем иначе.

Что увидел актер, стоя на сцене перед залом, где многие люди знали о "секретах Голливуда", но молчали?

Речь, которую приняли за самоиронию

На 73-й церемонии вручения "Золотого глобуса" 10 января 2016 года Джим Керри вышел объявить номинантов на лучший комедийный фильм. Вместо стандартного "как я рад быть здесь" он выдал нечто неожиданное.

"Знаете, когда ложусь спать ночью, я не просто парень, который ложится спать. Я — двукратный обладатель "Золотого глобуса" Джим Керри, который отправляется на заслуженных отдых", — начал актер.

© Getty Images / Handout Джим Керри © Getty Images / Handout Джим Керри

Дальше — сильнее.

"И когда я сплю, вижу во сне не что-то обычное. Я мечтаю о том, чтобы стать трехкратным обладателем "Золотого глобуса". Потому что только тогда я буду достаточно хорош. Это наконец станет правдой. И я смогу прекратить этот ужасный поиск того, что в конечном итоге, уверен, не принесет мне удовлетворения".

Зал рассмеялся. Дензел Вашингтон в зале улыбался — он, судя по всему, ясно понял послание. Как отмечает FandomWire, Вашингтон и сам не раз выражал безразличие к мнению Голливуда, говоря: "Голливуд — это улица. Я живу в Лос-Анджелесе. Я не живу в Голливуде. Я не знаю, что думает Голливуд. Это не группа людей, которые собираются по вторникам".

Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон

Но большинство просто посмеялось и забыло.

Три скандала, которые изменили все

Прошло десять лет. За это время мир узнал о трех масштабных скандалах, которые обнажили теневую сторону индустрии развлечений.

Харви Вайнштейн. В 2017-м разразился скандал вокруг продюсера, который десятилетиями использовал свое влияние для сексуальных домогательств. Десятки актрис рассказали о том, что знали об этом годами, но молчали. Как В 2017-м разразился скандал вокруг продюсера, который десятилетиями использовал свое влияние для сексуальных домогательств. Десятки актрис рассказали о том, что знали об этом годами, но молчали. Как пишет Medium, поведение Вайнштейна было "открытым секретом" в киноиндустрии на протяжении многих лет.

© AP Photo / Invision/Vince Bucci Продюсер Харви Вайнштейн © AP Photo / Invision/Vince Bucci Продюсер Харви Вайнштейн

P. Diddy. В 2024-м рэпер и продюсер был обвинен в организации "закрытых вечеринок", где якобы происходило насилие и эксплуатация. Детали обвинений шокировали, но еще больше — молчание тех, кто годами посещал эти мероприятия и ничего не говорил. В 2024-м рэпер и продюсер был обвинен в организации "закрытых вечеринок", где якобы происходило насилие и эксплуатация. Детали обвинений шокировали, но еще больше — молчание тех, кто годами посещал эти мероприятия и ничего не говорил.

Джеффри Эпштейн. Финансист, осужденный за торговлю несовершеннолетними, умер в тюрьме в 2019-м. Настоящий взрыв произошел, когда Министерство юстиции США начало публиковать файлы следствия. Было обнародовано более трех миллионов документов, включая 2000 видео и 180 тысяч фотографий. В файлах упоминались сотни имен — от политиков до актеров. Никого не обвиняли напрямую, но сам факт присутствия в орбите Эпштейна стал "черной меткой". Финансист, осужденный за торговлю несовершеннолетними, умер в тюрьме в 2019-м. Настоящий взрыв произошел, когда Министерство юстиции США начало публиковать файлы следствия. Было обнародовано более трех миллионов документов, включая 2000 видео и 180 тысяч фотографий. В файлах упоминались сотни имен — от политиков до актеров. Никого не обвиняли напрямую, но сам факт присутствия в орбите Эпштейна стал "черной меткой".

© AP Photo / Marc Serota Американский рэпер Р. Diddy (Шон Комбс) на REVOLT Music Conference, штат Флорида © AP Photo / Marc Serota Американский рэпер Р. Diddy (Шон Комбс) на REVOLT Music Conference, штат Флорида

Как отмечает Medium, близость к Эпштейну была транзакционной, по принципу сделки "ты мне — я тебе". Он предлагал образ жизни с частными самолетами, островами и финансированием личных некоммерческих проектов, которые человек продвигает из своего интереса или амбиций. Цена этого доступа сводилась к одному: игнорировать неудобную правду и сохранять молчание.

"Открытый секрет" индустрии

После публикации файлов Эпштейна в Сети стали всплывать старые видео и цитаты. Оказалось, что намеки делались годами, но их никто не воспринимал всерьез. Телеведущий Билл Махер в 2015-м пошутил про "остров Эпштейна", словно все знали, о чем речь.

Medium утверждает : слухи о поведении Эпштейна были "открытым секретом" в кругах высшего общества, так же как поведение Харви Вайнштейна принималось в кинокругах на протяжении десятилетий. Это была культура преднамеренной слепоты. Говорить о "неудобном" — значит терять доступ к ресурсам, связям, влиянию, наградам.

© AP Photo / Invision/Danny Moloshok Статуэтка "Оскара" © AP Photo / Invision/Danny Moloshok Статуэтка "Оскара"

В этом контексте речь Джима Керри 2016 года зазвучала совсем иначе.

О пустых ценностях

Важно понимать: Джим Керри не говорил о конкретных преступлениях. Нет никаких доказательств, что он знал о действиях Эпштейна, Вайнштейна или кого-то еще. Его речь была о другом — о системе, в которой награды, статус и признание становятся смыслом жизни, пока все участники закрывают глаза на нечто более важное.

"Я не хочу, чтобы вы думали, что если взорвать нашу Солнечную систему, то без этих наград не найдут никаких других следов человеческой истории невооруженным глазом… Но, с нашей точки зрения, значение наград огромно", — говорил Керри, иронично подчеркивая абсурдность происходящего. Будто выигранные статуэтки — единственное, что может оставить после себя человечество.

Когда файлы Эпштейна стали публичными, Голливуд отреагировал предсказуемо — молчанием. Присутствие имени в файлах следствия не означает вину.

© AP Photo / New York State Sex Offender Registry Заключенный Джеффри Эпштейн © AP Photo / New York State Sex Offender Registry Заключенный Джеффри Эпштейн