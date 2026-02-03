Рейтинг@Mail.ru
От Эпштейна до Ермака: русские всех научили самому плохому - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 03.02.2026 (обновлено: 08:04 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/epshteyn-2071791855.html
От Эпштейна до Ермака: русские всех научили самому плохому
От Эпштейна до Ермака: русские всех научили самому плохому - РИА Новости, 03.02.2026
От Эпштейна до Ермака: русские всех научили самому плохому
На Западе опять возмущаются Россией — нет предела русскому злу, мерзости и коварству. Ничего святого у этих русских, никакие преграды их не остановят. И вот еще РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T08:00:00+03:00
2026-02-03T08:04:00+03:00
аналитика
москва
россия
израиль
дональд трамп
юлия мендель
билл гейтс
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071787359_0:71:1160:723_1920x0_80_0_0_8f7057ca09fea4a9a98d259eaeb85536.jpg
https://ria.ru/20260202/epshteyn-2071683386.html
https://ria.ru/20260202/epshtejn-2071617610.html
https://ria.ru/20260201/epshteyn-2071532862.html
москва
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071787359_0:0:1366:1024_1920x0_80_0_0_f00c9ac134395e4c6fd34f15545a7ea5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, москва, россия, израиль, дональд трамп, юлия мендель, билл гейтс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Аналитика, Москва, Россия, Израиль, Дональд Трамп, Юлия Мендель, Билл Гейтс, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире

От Эпштейна до Ермака: русские всех научили самому плохому

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
На Западе опять возмущаются Россией — нет предела русскому злу, мерзости и коварству. Ничего святого у этих русских, никакие преграды их не остановят. И вот еще одно, самое свежее свидетельство: Джеффри Эпштейн работал на КГБ! Да, тот самый, самоубившийся в тюрьме американский "финансист", что организовывал "вечеринки" для мировой (в основном западной) элиты — с наркотиками, девочками, разнообразными ритуалами и прочим непотребством. В опубликованных на днях трех миллионах страниц из дела Эпштейна ищут разнообразных принцев, миллиардеров и президентов — и следы связей Джеффри с различными странами и политиками.
И чего только не находят — в том числе наших соотечественников, в основном, конечно, девушек с пониженной социальной или политической ответственностью. Одна из вторых советовала Эпштейну работать только с евреями ("потому что они умные, как вы"), причем лучше с теми, у кого процент еврейской крови максимально высокий, а одна из первых пыталась шантажировать "группу влиятельных бизнесменов в Нью-Йорке", на что сам Джеффри в 2015 году жаловался в письме одному своему высокопоставленному приятелю в Москве. Тогда же Эпштейн набросал план письма к этой даме — с угрозами в стиле "я связался с некоторыми друзьями в ФСБ" и предупреждением о том, что ее будут считать в России врагом народа за то, что она шантажирует американского бизнесмена, собиравшегося инвестировать в российскую экономику. Одновременно, впрочем, он же рассматривал вариант выплаты ей миллионных отступных — и неизвестно, чем закончилась та история. Шантаж был привычным делом для Эпштейна — причем двухсторонний, то есть он выступал и в качестве шантажируемого, и в качестве шантажиста. Во второй ипостаси он, естественно, не был так примитивен, как его "сотрудницы", — просто все знали, что у него есть на них, и были чрезвычайно внимательны к различным его просьбам.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Украина и мировые звезды: что нашли в опубликованных файлах Эпштейна
2 февраля, 12:31
Конечно, до определенного момента — пока в 2019-м вторая волна педофильского скандала не накрыла Эпштейна с головой. И он то ли предпочел самоликвидироваться в тюремной камере, то ли ему просто помогли это сделать. Однако все тайное рано или поздно становится явным — и вот сейчас отважная британская пресса открыла всем глаза: "Публикация более трех миллионов новых документов, касающихся сексуального преступника, подтверждает заявления высокопоставленных сотрудников служб безопасности о том, что Эпштейн действовал в интересах Москвы, когда организовывал встречи для некоторых из самых влиятельных людей мира".
Вот оно как — русские сделали это! Еще бы, ведь у Эпштейна были "давние связи с российской оргпреступностью (это объясняет, с какой легкостью он мог доставлять девушек самолетом из России), которая могла его шантажировать". Тут уже неважно, преступники (причем русскими в Штатах называют любые группировки, в которых есть потомки выходцев из СССР, той же еврейской эмиграции) или спецслужбы шантажировали бедного Джеффри, — главное, что это явный русский след, типичный "КГБ-стайл": "Принц Эндрю, Билл Гейтс, Дональд Трамп, Билл Клинтон и все остальные размещены в компрометирующих ситуациях на острове, напичканном технологиями. Это крупнейшая в мире операция по созданию "медовой ловушки".
А любой школьник знает, что "медовая ловушка" — это любимый прием КГБ для вербовки западных элит. Так что все сходится, права Daily Mail. Ну а всякие инсинуации на тему связей Эпштейна с израильскими спецслужбами, о которых писали еще при его жизни и которые невозможно опровергнуть, учитывая то, что путевку в высшее общество Джеффри дал медиамагнат Роберт Максвелл, чья связь с спецслужбами Израиля практически доказана, — это же грязный навет.
Актер Леонардо ДиКаприо - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Эпштейн рассказывал, как ДиКаприо искал деньги
2 февраля, 06:24
Блестящая работа английского таблоида. Вот только есть все-таки одна недоработка. Не раскрыта подоплека оккультных и магических ритуалов, также практиковавшихся на эпштейновских тусовках. Конечно, можно выдать их за псевдооккультные, ну балуются так взрослые люди, постмодернизм все-таки. Но это будет большой ошибкой: в реальности это просто еще одна спецоперация КГБ — не одними же "медовыми ловушками" промышлять.
Какие есть доказательства? Да самые прямые — вот же как на Украине русские работают! Сатанизм и магию насаждают на самом верху украинской элиты! Вот что рассказала на днях бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель: "В 2020-м один министр пришел ко мне с информацией, что Ермак, тогда уже глава офиса президента, занимается магией. Министр не вдавался в подробности, но был очень напуган. В 2023-м человек из важной службы рассказал мне, как Ермак привозил магов из Израиля, Грузии и какой-то страны Латинской Америки для магических ритуалов. В 2024-м человек из эзотерической сферы рассказал мне, что маги Ермака жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают какие-то куклы, которые он складывает в определенный сундук. Мол, в том особом сундуке — уже сами мертвецы".
По словам Мендель, Ермак — далеко не единственный в украинской политике, кто практикует магические ритуалы. Хотя понятно, что на фоне недавнего соправителя Зеленского все остальные чернокнижники просто меркнут. Попытка объяснить пристрастие Ермака особой украинской склонностью к ведьмачеству лишь сбивает с толку — ясно ведь, что мы имеем дело с секретной операцией ФСБ. По заданию самого Путина чекисты манипулируют сознанием Ермака и Зеленского — подсаживая их на черную магию и сатанизм. Сами бы они никогда до такого не додумались — да и на кокаин Зеленского наверняка еще в нулевые годы в Москве подсадили, чтобы потом иметь компромат на президента Украины. Тогда же и Ермака воду с трупов научили собирать. Все же слышали про записанный в Москве компромат с "золотым дождем" на Трампа? Вот и тут так же — нет предела русскому коварству.
С нетерпением ждем публикаций Daily Mail на эту важнейшую тему.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В письмах Эпштейна нашли его переписку с Ротшильдами о "майдане" на Украине
1 февраля, 12:24
 
АналитикаМоскваРоссияИзраильДональд ТрампЮлия МендельБилл ГейтсФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала