На Западе опять возмущаются Россией — нет предела русскому злу, мерзости и коварству. Ничего святого у этих русских, никакие преграды их не остановят. И вот еще одно, самое свежее свидетельство: Джеффри Эпштейн работал на КГБ! Да, тот самый, самоубившийся в тюрьме американский "финансист", что организовывал "вечеринки" для мировой (в основном западной) элиты — с наркотиками, девочками, разнообразными ритуалами и прочим непотребством. В опубликованных на днях трех миллионах страниц из дела Эпштейна ищут разнообразных принцев, миллиардеров и президентов — и следы связей Джеффри с различными странами и политиками.

И чего только не находят — в том числе наших соотечественников, в основном, конечно, девушек с пониженной социальной или политической ответственностью. Одна из вторых советовала Эпштейну работать только с евреями ("потому что они умные, как вы"), причем лучше с теми, у кого процент еврейской крови максимально высокий, а одна из первых пыталась шантажировать "группу влиятельных бизнесменов в Нью-Йорке", на что сам Джеффри в 2015 году жаловался в письме одному своему высокопоставленному приятелю в Москве. Тогда же Эпштейн набросал план письма к этой даме — с угрозами в стиле "я связался с некоторыми друзьями в ФСБ" и предупреждением о том, что ее будут считать в России врагом народа за то, что она шантажирует американского бизнесмена, собиравшегося инвестировать в российскую экономику. Одновременно, впрочем, он же рассматривал вариант выплаты ей миллионных отступных — и неизвестно, чем закончилась та история. Шантаж был привычным делом для Эпштейна — причем двухсторонний, то есть он выступал и в качестве шантажируемого, и в качестве шантажиста. Во второй ипостаси он, естественно, не был так примитивен, как его "сотрудницы", — просто все знали, что у него есть на них, и были чрезвычайно внимательны к различным его просьбам.

Конечно, до определенного момента — пока в 2019-м вторая волна педофильского скандала не накрыла Эпштейна с головой. И он то ли предпочел самоликвидироваться в тюремной камере, то ли ему просто помогли это сделать. Однако все тайное рано или поздно становится явным — и вот сейчас отважная британская пресса открыла всем глаза: "Публикация более трех миллионов новых документов, касающихся сексуального преступника, подтверждает заявления высокопоставленных сотрудников служб безопасности о том, что Эпштейн действовал в интересах Москвы, когда организовывал встречи для некоторых из самых влиятельных людей мира".

Вот оно как — русские сделали это! Еще бы, ведь у Эпштейна были "давние связи с российской оргпреступностью (это объясняет, с какой легкостью он мог доставлять девушек самолетом из России), которая могла его шантажировать". Тут уже неважно, преступники (причем русскими в Штатах называют любые группировки, в которых есть потомки выходцев из СССР, той же еврейской эмиграции) или спецслужбы шантажировали бедного Джеффри, — главное, что это явный русский след, типичный "КГБ-стайл": "Принц Эндрю, Билл Гейтс, Дональд Трамп, Билл Клинтон и все остальные размещены в компрометирующих ситуациях на острове, напичканном технологиями. Это крупнейшая в мире операция по созданию "медовой ловушки".

А любой школьник знает, что "медовая ловушка" — это любимый прием КГБ для вербовки западных элит. Так что все сходится, права Daily Mail. Ну а всякие инсинуации на тему связей Эпштейна с израильскими спецслужбами, о которых писали еще при его жизни и которые невозможно опровергнуть, учитывая то, что путевку в высшее общество Джеффри дал медиамагнат Роберт Максвелл, чья связь с спецслужбами Израиля практически доказана, — это же грязный навет.

Блестящая работа английского таблоида. Вот только есть все-таки одна недоработка. Не раскрыта подоплека оккультных и магических ритуалов, также практиковавшихся на эпштейновских тусовках. Конечно, можно выдать их за псевдооккультные, ну балуются так взрослые люди, постмодернизм все-таки. Но это будет большой ошибкой: в реальности это просто еще одна спецоперация КГБ — не одними же "медовыми ловушками" промышлять.

Какие есть доказательства? Да самые прямые — вот же как на Украине русские работают! Сатанизм и магию насаждают на самом верху украинской элиты! Вот что рассказала на днях бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель: "В 2020-м один министр пришел ко мне с информацией, что Ермак, тогда уже глава офиса президента, занимается магией. Министр не вдавался в подробности, но был очень напуган. В 2023-м человек из важной службы рассказал мне, как Ермак привозил магов из Израиля, Грузии и какой-то страны Латинской Америки для магических ритуалов. В 2024-м человек из эзотерической сферы рассказал мне, что маги Ермака жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают какие-то куклы, которые он складывает в определенный сундук. Мол, в том особом сундуке — уже сами мертвецы".

По словам Мендель, Ермак — далеко не единственный в украинской политике, кто практикует магические ритуалы. Хотя понятно, что на фоне недавнего соправителя Зеленского все остальные чернокнижники просто меркнут. Попытка объяснить пристрастие Ермака особой украинской склонностью к ведьмачеству лишь сбивает с толку — ясно ведь, что мы имеем дело с секретной операцией ФСБ. По заданию самого Путина чекисты манипулируют сознанием Ермака и Зеленского — подсаживая их на черную магию и сатанизм. Сами бы они никогда до такого не додумались — да и на кокаин Зеленского наверняка еще в нулевые годы в Москве подсадили, чтобы потом иметь компромат на президента Украины. Тогда же и Ермака воду с трупов научили собирать. Все же слышали про записанный в Москве компромат с "золотым дождем" на Трампа? Вот и тут так же — нет предела русскому коварству.