Россия и Мадагаскар обсудили сотрудничество в сфере ТЭК

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин обсудил развитие сотрудничества в сфере ТЭК с министром горнодобывающей промышленности Мадагаскара Карлом Андриампарани, сообщило Минэнерго РФ.

Отмечается, что в ходе встречи стороны рассмотрели перспективы развития двустороннего взаимодействия в различных отраслях ТЭК. Также были подняты вопросы развития электроэнергетики, включая проекты в сфере ВИЭ, в частности солнечной энергетики.