Рейтинг@Mail.ru
Россия и Мадагаскар обсудили сотрудничество в сфере ТЭК - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/energetika-2071998830.html
Россия и Мадагаскар обсудили сотрудничество в сфере ТЭК
Россия и Мадагаскар обсудили сотрудничество в сфере ТЭК - РИА Новости, 03.02.2026
Россия и Мадагаскар обсудили сотрудничество в сфере ТЭК
Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин обсудил развитие сотрудничества в сфере ТЭК с министром горнодобывающей промышленности Мадагаскара Карлом... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T17:07:00+03:00
2026-02-03T17:07:00+03:00
россия
мадагаскар
африка
павел сорокин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070756299_0:129:3186:1921_1920x0_80_0_0_2d8ffe2436894968bf5202444bb9a85e.jpg
https://ria.ru/20260202/mishustin-2071731050.html
https://ria.ru/20260112/sovet-2067305592.html
россия
мадагаскар
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070756299_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_34419c597ec72c48019bda5871cca283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мадагаскар, африка, павел сорокин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Россия, Мадагаскар, Африка, Павел Сорокин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Россия и Мадагаскар обсудили сотрудничество в сфере ТЭК

Россия и Мадагаскар обсудили развитие сотрудничества в сфере ТЭК

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТепловая электростанция в Москве.
Тепловая электростанция в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Тепловая электростанция в Москве.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин обсудил развитие сотрудничества в сфере ТЭК с министром горнодобывающей промышленности Мадагаскара Карлом Андриампарани, сообщило Минэнерго РФ.
"Взаимодействие со странами Африки, в том числе с Республикой Мадагаскар, - это задача, поставленная президентом Российской Федерации. Мы нацелены на последовательную реализацию достигнутых договорённостей и развитие долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества", - приводятся в сообщении слова Сорокина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции Единая Россия - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Мишустин в Бразилии обсудит совместные энергетические проекты
2 февраля, 15:04
Отмечается, что в ходе встречи стороны рассмотрели перспективы развития двустороннего взаимодействия в различных отраслях ТЭК. Также были подняты вопросы развития электроэнергетики, включая проекты в сфере ВИЭ, в частности солнечной энергетики.
Подчеркивается, что мадагаскарская сторона, в свою очередь, выразила заинтересованность в расширении сотрудничества с Россией.
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Электроэнергетический совет СНГ разработает стратегию развития ТЭК
12 января, 08:08
 
РоссияМадагаскарАфрикаПавел СорокинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала