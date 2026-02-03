Россия и Мадагаскар обсудили сотрудничество в сфере ТЭК

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин обсудил развитие сотрудничества в сфере ТЭК с министром горнодобывающей промышленности Мадагаскара Карлом Андриампарани, сообщило Минэнерго РФ.
"Взаимодействие со странами Африки, в том числе с Республикой Мадагаскар, - это задача, поставленная президентом Российской Федерации. Мы нацелены на последовательную реализацию достигнутых договорённостей и развитие долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества", - приводятся в сообщении слова Сорокина.
Отмечается, что в ходе встречи стороны рассмотрели перспективы развития двустороннего взаимодействия в различных отраслях ТЭК. Также были подняты вопросы развития электроэнергетики, включая проекты в сфере ВИЭ, в частности солнечной энергетики.
Подчеркивается, что мадагаскарская сторона, в свою очередь, выразила заинтересованность в расширении сотрудничества с Россией.