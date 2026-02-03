https://ria.ru/20260203/elektrichestvo-2071843623.html
В Изюмской и Балаклейской общинах на Украине пропало электричество
Изюмская и Балаклейская общины Харьковской области Украины остались без электричества в связи с аварийной ситуацией на объектах энергоснабжения, сообщают... РИА Новости, 03.02.2026
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Изюмская и Балаклейская общины Харьковской области Украины остались без электричества в связи с аварийной ситуацией на объектах энергоснабжения, сообщают местные власти.
"В связи с аварийной ситуацией на объектах энергоснабжения без напряжения остается вся Изюмская община", - сообщает Изюмская городская военная администрация в своем Telegram-канале.
Начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов опубликовал в своем Telegram-канале сообщение похожего содержания о Балаклейской общине.