МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В настоящее время имеются три ключевых фактора, которые потенциально могут иметь значение при перезагрузке Договора по ограничению стратегических наступательных вооружений на прежних или новых условиях, заявил РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.

Срок действия Договора между Россией США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Эта инициатива по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила, сообщил ранее во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

"Сейчас имеются три ключевых фактора, которые потенциально могут иметь значение при перезагрузке Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на прежних или новых условиях. Во-первых, наращивают собственный арсенал стратегических наступательных вооружений Британия и Франция , на которых формально не распространяется действие СНВ-3, в то время как угроза с их стороны возрастает", - сказал собеседник агентства.

"Во-вторых, Соединенные Штаты пересматривают формат своего участия в Североатлантическом альянсе, как и вообще целесообразность его сохранения на прежних условиях и в новых мировых реалиях", - продолжил он.

В-третьих, по словам эксперта, со стороны США подпись под договором СНB-III ставил президент Барак Обама , избранный от Демократической партии: "У Трампа , как известно, свои личные счеты к Обаме, но даже куда важнее для него представить демократов виновными в ослаблении обороноспособности США и в целом их мирового могущества перед очень важными для республиканцев выборами в конгресс".