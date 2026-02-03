Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал три ключевых фактора для перезагрузки ДСНВ - РИА Новости, 03.02.2026
13:25 03.02.2026
Эксперт назвал три ключевых фактора для перезагрузки ДСНВ
Эксперт назвал три ключевых фактора для перезагрузки ДСНВ - РИА Новости, 03.02.2026
Эксперт назвал три ключевых фактора для перезагрузки ДСНВ
В настоящее время имеются три ключевых фактора, которые потенциально могут иметь значение при перезагрузке Договора по ограничению стратегических наступательных РИА Новости, 03.02.2026
Эксперт назвал три ключевых фактора для перезагрузки ДСНВ

Арьков назвал три фактора, имеющие ключевые значения при перезагрузке ДСНВ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТранспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс". Архивное фото
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В настоящее время имеются три ключевых фактора, которые потенциально могут иметь значение при перезагрузке Договора по ограничению стратегических наступательных вооружений на прежних или новых условиях, заявил РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.
Срок действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Эта инициатива по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила, сообщил ранее во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Песков предупредил о последствиях прекращения ДСНВ
Вчера, 12:52
"Сейчас имеются три ключевых фактора, которые потенциально могут иметь значение при перезагрузке Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на прежних или новых условиях. Во-первых, наращивают собственный арсенал стратегических наступательных вооружений Британия и Франция, на которых формально не распространяется действие СНВ-3, в то время как угроза с их стороны возрастает", - сказал собеседник агентства.
"Во-вторых, Соединенные Штаты пересматривают формат своего участия в Североатлантическом альянсе, как и вообще целесообразность его сохранения на прежних условиях и в новых мировых реалиях", - продолжил он.
В-третьих, по словам эксперта, со стороны США подпись под договором СНB-III ставил президент Барак Обама, избранный от Демократической партии: "У Трампа, как известно, свои личные счеты к Обаме, но даже куда важнее для него представить демократов виновными в ослаблении обороноспособности США и в целом их мирового могущества перед очень важными для республиканцев выборами в конгресс".
"В этой связи можно ожидать от Трампа встречного предложения по СНВ-3 либо новый проект Договора на выгодных преимущественно для США условиях - еще одного кирпичика грандиозного личного триумфа Дональда Трампа как величайшего президента в истории Соединенных Штатов", - считает Арьков.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Россия не будет направлять США демарши об их ответе по ДСНВ, заявил Рябков
Вчера, 09:11
 
