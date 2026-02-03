Рейтинг@Mail.ru
Дело экс-судьи Слуки связано с неправомерным изъятием земли в Сочи - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 03.02.2026 (обновлено: 14:33 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/eks-sudya-2071943913.html
Дело экс-судьи Слуки связано с неправомерным изъятием земли в Сочи
Дело экс-судьи Слуки связано с неправомерным изъятием земли в Сочи - РИА Новости, 03.02.2026
Дело экс-судьи Слуки связано с неправомерным изъятием земли в Сочи
Дело экс-судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки связано с неправомерным изъятием из собственности города земли почти на 5 миллионов рублей,... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T14:32:00+03:00
2026-02-03T14:33:00+03:00
происшествия
сочи
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
https://ria.ru/20260128/sk-2070791302.html
https://ria.ru/20260116/sud-2068402965.html
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело экс-судьи Слуки связано с неправомерным изъятием земли в Сочи

РИА Новости: дело Слуки связано с незаконным изъятием земли в Сочи на 5 млн руб

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 3 фев – РИА Новости. Дело экс-судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки связано с неправомерным изъятием из собственности города земли почти на 5 миллионов рублей, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, действия Слуки, арестованного за превышение полномочий и вынесение заведомо неправомерного решения, связаны с "неправомерным изъятием из муниципальной собственности земельного участка площадью 600 квадратных метров стоимостью более 4 813 680 рублей", а также потому что "подорван авторитет судебной власти и дискредитирован статус судьи как должностного лица, отправляющего правосудие".
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Бастрыкин возбудил дело против судьи из Сочи
28 января, 15:49
Валерий Слука был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю по подозрению в превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений, следует из материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Сейчас он арестован.
Председатель СК России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи из Сочи Валерия Слуки, полномочия которого были досрочно прекращены, по семи эпизодам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286, частью 1 статьи 305 УК РФ (превышение должностных полномочий и вынесение заведомо неправосудных решений).
По версии следствия, с 23 июня 2021 года по 8 июля 2022 года Слука необоснованно принял к производству иски граждан, без фактического рассмотрения и исследования доказательств, не привлекая к участию представителей ответчика и заинтересованных лиц, вынес семь заведомо неправосудных решений, повлекших незаконное изъятие земельных участков в Сочи из муниципальной собственности.
Экс-глава города-курорта Сочи Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Суд изъял имущество экс-мэра Сочи и его близких
16 января, 19:44
 
ПроисшествияСочиРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала