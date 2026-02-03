Дело экс-судьи Слуки связано с неправомерным изъятием земли в Сочи

КРАСНОДАР, 3 фев – РИА Новости. Дело экс-судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки связано с неправомерным изъятием из собственности города земли почти на 5 миллионов рублей, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, действия Слуки, арестованного за превышение полномочий и вынесение заведомо неправомерного решения, связаны с "неправомерным изъятием из муниципальной собственности земельного участка площадью 600 квадратных метров стоимостью более 4 813 680 рублей", а также потому что "подорван авторитет судебной власти и дискредитирован статус судьи как должностного лица, отправляющего правосудие".

Валерий Слука был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю по подозрению в превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений, следует из материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Сейчас он арестован.

России Председатель СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи из Сочи Валерия Слуки, полномочия которого были досрочно прекращены, по семи эпизодам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286, частью 1 статьи 305 УК РФ (превышение должностных полномочий и вынесение заведомо неправосудных решений).