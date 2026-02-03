Аналитик рассказал о роли России в новой мировой экономике

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Однополярный мир рухнул, в новой мировой экономике Россия - тот игрок, кто действует эффективно, уверенно укрепляя отношения со странами Глобального Юга, заявила РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, член экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики при ФТС РФ Ирина Заседатель.
"Идея о "противостоянии однополярному миру" сегодня уже не совсем про реальность. Однополярного мира попросту больше нет. Он закончился не по чьему-то желанию, а как итог решений, которые в последние годы принимались самими западными странами", - сказала Заседатель.
По ее словам, "экономика перестроилась, связи переформатировались, и на выходе мы имеем совсем другой глобальный ландшафт, в котором старые правила просто перестали работать".
"Россия в этой новой реальности не играет роль стороны, которая кому-то что-то доказывает. Она – тот игрок, кто работает эффективно и предсказуемо в новой мировой экономике, которая уже сложилась, нравится это кому-то или нет", - добавила собеседница агентства.
РФ довольно спокойно и прагматично "выстраивает сегодня свои отношения с новым центром роста - странами Глобального Юга, и эти отношения сейчас действительно укрепляются", добавила Заседатель.
"У России сильные позиции в цифровых решениях, банковской сфере, транспорте и логистике. Это не абстрактные слова, а практический опыт, который хорошо совпадает с запросами стран Глобального Юга. Им нужны надёжные, устойчивые и понятные инструменты, а не сложные конструкции, завязанные на политическую конъюнктуру. В этом смысле Россия достаточно органично занимает своё место в формирующейся модели и чувствует себя в ней уверенно", - заключила она.