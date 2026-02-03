https://ria.ru/20260203/ege-2071879948.html
Рособрнадзор завершил прием заявлений для участия в ЕГЭ
Рособрнадзор завершил прием заявлений на сдачу Единого государственного экзамена 2026 года, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 03.02.2026
