Ефимов: в Зеленограде построили новый завод в рамках инвестпроекта

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Инвестор возвел в Зеленограде завод по производству светопрозрачных конструкций и модульных фасадов в рамках инвестиционного проекта, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В Зеленоградском административном округе активно развивается промышленная инфраструктура, в том числе благодаря механизму масштабных инвестиционных проектов. Так, в районе Савелки завершилось возведение завода в рамках формирования промышленно-строительного комплекса. Всего в его состав войдут четыре объекта", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что для реализации проекта инвестору выделили 17 гектаров земли, участки предоставили в аренду по ставке один рубль в год.