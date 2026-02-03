Рейтинг@Mail.ru
11:12 03.02.2026 (обновлено: 12:48 03.02.2026)
Ефимов: в Зеленограде построили новый завод в рамках инвестпроекта
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
москва
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Инвестор возвел в Зеленограде завод по производству светопрозрачных конструкций и модульных фасадов в рамках инвестиционного проекта, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Зеленоградском административном округе активно развивается промышленная инфраструктура, в том числе благодаря механизму масштабных инвестиционных проектов. Так, в районе Савелки завершилось возведение завода в рамках формирования промышленно-строительного комплекса. Всего в его состав войдут четыре объекта", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что для реализации проекта инвестору выделили 17 гектаров земли, участки предоставили в аренду по ставке один рубль в год.
Здание будет предназначено для компаний "1-й ДСК" и "Лайф Инжиниринг". Они специализируются на выпуске светопрозрачных конструкций и модульных фасадов. Благодаря реализации проекта в городе появится более 140 высокотехнологичных рабочих мест, добавляется в пресс-релизе.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
